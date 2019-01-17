Askerliği bitiren Ruslara sosyal medya yasağı yolda

Rusya askerliği bitiren askerlerine beş yıl süre ile sosyal medya kullanma yasağı geitecek. Yasağı ihlal edenlere idari veya cezai yaptırımlar uygulanacak.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, sosyal ağların kullanımını yalnızca aktif askerler için değil, aynı zamanda askerliği bitirenlere de uygulamaya hazırlanıyor. Askerler için sessizlik süresi beş yıl sürecek.

Savunma Devlet Duma Komitesi Başkanı Vladimir Shamanov konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Görevden alındıktan sonra sosyal ağların kullanımına ilişkin yasak, devlet sırlarını korumak amaçlı düşünülüyor. Özellikle yurt dışında görev yaptıysa" dedi.

Tasarı geçen yıl Eylül ayında Devlet Duma'sına sunulan “askeri personelin statüsü” konulu federal yasanın ilk versiyonunda, terhis edilenler için geçerli olmayacağı yönünde idi. Ancak yeni düzenlemeye göre, Savunma Bakanlığı durumu bilgi güvenliği ile analiz etti ve gereklilikleri sıkılaştırmaya karar verdi.

Yasada yeni değişiklikler yapılması halinde, sosyal ağların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar Savunma Bakanlığı ile yapılan sözleşmede belirtilecek. Yasa sadece memurlar için değil, askerler, çavuşlar, subaylar ve denizciler için de geçerli olacak. İhlal edenleri, suiistimalin ciddiyetine bağlı olarak idari ya da cezai ceza bekliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net