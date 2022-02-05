Assange'a siyasi sığınma önergesi Fransa Ulusal Meclisi'nden geçemedi

Ulusal Meclis'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Assange'a siyasi sığınma hakkı vermeye çağıran önerge 17'ye karşı 31 oyla reddedildi.

Farklı siyasi partilerden oluşan bir grup milletvekilinin Ulusal Meclis’e sunduğu önergede, basın özgürlüğü kapsamında bireylerin özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Önergede, bu özgürlüğün Julian Assange söz konusu olduğunda ihlal edildiği belirtildi.

Assange’ın ABD’nin Paris’teki casusluk faaliyetlerini de ortaya çıkardığına atıfta bulunulan önergede, Fransa’nın Julian Assange’a siyasi sığınma hakkı borçlu olduğu ifade edildi.

Önerge, 10 Nisan’da ilk turu düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı solcu adaylardan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa Komünist Partisinden (PCF) Fabien Roussel tarafından da destekleniyordu.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak 2021'de Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti. ABD ise karara itiraz etmişti.

ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğine vurgu yapmıştı.

10 Aralık'ta Yüksek Mahkeme, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozmuş ve Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Assange'ın savunma ekibi, davayı Yargıtay'a taşımak için Yüksek Mahkeme'ye izin başvurusunda bulunmuştu.​​​​​​​