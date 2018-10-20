Assange'la Ekvador'un arası açıldı

Dünyayı sarsan belgeleri paylaştıktan sonra hakkında arama kararı çıkarılan ve 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Ekvador hükümetine karşı insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açtı.

Wikileaks'ten yapılan açıklamada, Julian Assange'ın avukatı Baltasar Garzon aracılığıyla, Ekvador hükümetine karşı insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açtığı duyuruldu.

Avukatı tarafından yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin, Asange'ı, koruma kararını kaldırmak ve dışarıyla olan iletişimini kesmekle tehdit ettiği, gazetecilerin ve insan hakları kuruluşlarının büyükelçilikte Assange'ı ziyaret etmelerine izin verilmediği iddia edildi.

Ayrıca Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde üç jammer ile Assange'ın telefon ve internet iletişimin engellendiği öne sürüldü.

KEDİ POLEMİĞİ

Ekvador Salı günü İspanyolca gönderdiği bildiriyle Assange'dan, büyükelçilikte birlikte kaldığı kedisinin bakımıyla ilgilenmesini istemişti.

Kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'a, ayrıca iyi bakmaması halinde kedisine el konulabileceği belirtilmişti.

Öte yandan, Ekvador hükümeti, Assange'ın mart ayında kesilen internet bağlantısının kısmen geri sağlandığı bilgisini paylaşmıştı.

HAPİS HAYATI YAŞIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

