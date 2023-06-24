Assange, Manning ve Snowden heykeli dikildi

ABD'ye ait gizli belgeleri açıklamak suçundan haklarında davalar açılan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, belgeleri Assange'a sızdıran ABD askeri Chelsea Manning ve Ulusal Güvenlik Dairesi belgelerini sızdıran eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı Edward Snowden'ın heykelleri, İngiltere Parlamentosunun önüne dikildi.

Gerçek boyutlardaki üç heykelin sandalyeler üzerinde ayakta durduğu, üçlüyü destekleyenlerin çıkması için de bir boş sandalyenin yer aldığı heykelin dikildiği Parlamento Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ifade özgürlüğü ve Assange'ın serbest bırakılması taleplerini dile getirdi.

Katılımcılara milletvekillerine yollanmak üzere mektupların dağıtıldığı eylemde konuşma yapan Assange'ın eşi Stella Assange, "Yasal hak arama yolları daralıyor. Bir savaşın içindeyiz ve bu siyasi bir savaş, adaletsizliğe karşı bir savaş." ifadelerini kullandı.

Manning, Snowden ve eşinin adaletsizliğe karşı çıkıp sesini yükselttiği için cezalandırıldığını söyleyen Assange, "Sizi de cezalandırıyorlar ve onlara cezayı sizin adınıza verdiklerini söylüyorlar. Otoriteler, otoritelerini ve devletin gücünü kötüye kullanıyor. Sizi konuşmaktan alıkoyarak haklarınızı elinizden alıyorlar." dedi.

Stella Assange, ifade özgürlüğünün demokratik hakların merkezinde yer aldığının altını da çizerek "Julian'ın davası ifade özgürlüğü hakkının en önemli davası. Hepimizin hakkı için Julian serbest kalmalı." diye konuştu.

"Sınır dışı edilmesini engellemek için elimizden geleni yapmalıyız"

Julian Assange'ı İngiltere'nin yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevinde ziyaret eden tek siyasetçi olan İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell de konuşmasında, Assange'ın İngiltere'de en uzun süredir hapis gazeteci olduğunu söyledi.

McDonnell, Assange'ın ABD'ye sınır dışı edilmesinin İngiltere için bir utanç olacağını da ifade ederek "ABD'ye gönderilmesi halinde yaşayacağı tehlikelerin farkındayız. Sınır dışı edilmesini engellemek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum de Assange, Snowden ve Manning'in ifade özgürlüğünü korudukları için cezalandırıldığını kaydederek, "Bu üç isim de modern tarihin en büyük gerçeklik savaşçısıdır. Üçü de biz gerçeği öğrenelim diye özgürlüğünü kaybetmeyi göze aldı. Onlar özgür değilse biz de özgür değiliz." ifadelerini kullandı.

"Bu heykeller gerçeği dile getirebilir"

Heykeltraş Davide Dormino da eserine ilişkin açıklama yaparak, meydanda Nelson Mandela, Mahatma Gandhi gibi özgürlük savaşçılarının heykelleri bulunduğunu belirtti.

Dormino, "Sanat, dünyayı değiştirme kapasitesine sahiptir. Bu heykeller gerçeği dile getirebilir." dedi.

Snowden, Assange ve Manning'in sandalyeler üzerinde ayakta tasvir edildiği, bir sandalyenin ise onlara destek verenler için boş bırakıldığı "Söyleyecek bir şey" isimli heykel, daha önce Avrupa kentlerinde ve uluslararası kuruluşların önünde de sergilenmişti.