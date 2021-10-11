At üstünde heykeli yapıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i at üzerinde eyersiz olarak betimleyen gerçek boyutta altın renkli heykel, Bavyera'nın Etsdorf kasabasında sergilenmeye başlandı. Heykeltraş Wilhelm Koch tarafından yapılan heykel 2,7 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 yıldır sürdürdüğü şansölyelik görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Almanya'nın siyasi partileri, 26 Eylül'de yapılan federal seçimin ardından koalisyon görüşmeleri yapıyor.

Merkel'in 16 yıllık iktidarının ardından onun görkemini tasvir edilen bir heykel, Amberg-Sulzbach semtindeki Etsdorf'ta Tempel Müzesi'nin önünde açıldı. Merkel’i at üstünde tasvir eden heykel, sanatçı, yayıncı ve Tempel Müzesi müdürü Wilhelm Koch tarafından tasarlandı.

Koch, “Şansölyenin genellikle yürümeyi tercih ettiğini ve ata binmeyi bilmediğini çok iyi biliyorum. Çalışmam, at üzerindeki geleneksel lider heykellerine bir selam niteliğinde” dedi.

Bununla birlikte, 3D baskı teknolojisi kullanılarak hafif betondan yapılan heykelde at üzerindeki Merkel, doğuya doğru bakıyor. Görev süresi boyunca imzası haline gelen duruşuyla tasvir edilen Merkel’in parmakları hafifçe birbirine kenetlenmiş halde bulunuyor.

Koch, heykel için politikacılardan herhangi bir maddi destek istemediğini söyledi. Kendisini hiçbir partiye bağlı hissetmediğini belirten heykeltraş, “Merkel'in ülke için elde ettiği başarıları her zaman takdir edildi. Asla yanlış bir şey söylememek başlı başına büyük bir başarı. Merkel, Almanya'nın en ünlü yaşayan kişiliği olarak bir anıtı hak ediyor” diye konuştu.

Bronz bir kabuğu bulunan 1,5 tonluk heykel, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Heykele ilişkin Welt gazetesi, “Merkel’i artık sevdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarının yanına at sırtında ekleyebilirsiniz” paylaşımında bulundu.

Heykel'in Etsdorf'ta uzun süre kalmayacağı, 6 ay sonra Tempel Müzesi için satışa çıkarılacağı belirtiliyor.