Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısının yardımcısı yakalandı

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olan Ahmet Çatayev’in yardımcısı, Kıyiv’de Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yakalandı. Interpol tarafından aranan ve DEAŞ terör örgütü liderlerinden biri olan şüphelinin, terör saldırılarında görev aldığı bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Interpol’ün aradığı terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden birinin, dün başkent Kıyiv’de düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığını duyurdu. Eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olduğu belirtilen yöneticinin, Suriye ve Irak´ta silahlı çatışmalara katıldığı, terör eylemlerini organize ettiği ve teröristlerin eğitiminde görev aldığı tespit edildi.

40 GÜN GÖZALTINDA TUTULACAK



Terör örgütü mensubunun, 2018 yılında sahte evraklarla Ukrayna´ya giriş yaptığı ve Kıyiv’de suç örgütü kurduğu kaydedildi. Yakalanan DEAŞ’lı teröristin, 40 gün gözaltında tutulduktan sonra İnterpol’e teslim edileceği açıklandı.

ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISI



Terör örgütü DEAŞ İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016’da saat 21.22’de silahlı ve bombalı intihar saldırısı düzenledi. DEAŞ mensubu üç saldırgan, dış hatlar terminalinde önce uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açmış, ardından da üzerlerindeki bombaları patlatmıştı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi de yaralandı. İki saldırgan intihar yeleklerini patlatarak öldü, üçüncü saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev ise Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 2017’de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: qha