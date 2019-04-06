Atina'da cami hasreti sona eriyor

Osmanlı idaresinden ayrıldığı 1821 yılından beri Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk kez bir cami ibadete açılacak. Cami açılışı ile ilgili 28 Nisan ile 6 Mayıs arasında bir tarih öngörülüyor.

Kathimerini gazetesinin haberinde göre Ramazan ayı itibariyle faaliyete geçecek camide, normal günlerde sabah namazından yarım saat kadar önce açılarak yatsı namazından yarım saat sonra kapatılması bekleniyor. Bu saat aralığı Ramazan ve diğer özel günlerde 24 saate çıkacak.

Camide kimin imamlık yapacağı ise netleşmek üzere. Caminin yapım aşamasını denetleyen idari komite, Fas doğumlu Zeki Muhammed'i camiye imam olarak aday gösterdi ve Eğitim Bakanına sundu. 25 yıl önce Yunanistan'a gelmiş olan Zeki Muhammed, şuan Atina'da resmi izinli 5 mescitten birince imamlık yapıyor.

Yaklaşık 1 milyon euroya mal olan camide 300 erkek ve 50 kadın için ibadet yerii olacak. 2013'te kabul edilen cami inşa kararı, aşırı sağcı ve dinci gruplar tarafından çok kez sekteye uğratılmıştı. Atina'daki Osmanlı devrinden kalma camiler ise müzeye dönüştürülmüş durumda.

Kaynak: Haber 7