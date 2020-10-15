Atina'nın kamu çalışanları sokaklara döküldü

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu’nun çağrısıyla Atina’da toplu taşıma, eğitim ve sağlık sektörü çalışanlarının da aralarında olduğu kamu personeli greve gitti.

Grev kapsamında başkent Atina'da gösteriler düzenlendi.

Kaynak: AA