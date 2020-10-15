banner15

Atina'nın kamu çalışanları sokaklara döküldü

Yunanistan'da kamu personeli grev yaptı

Atina'nın kamu çalışanları sokaklara döküldü

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu’nun çağrısıyla Atina’da toplu taşıma, eğitim ve sağlık sektörü çalışanlarının da aralarında olduğu kamu personeli greve gitti.

Grev kapsamında başkent Atina'da gösteriler düzenlendi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48