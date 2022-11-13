"Auschwitz kahramanı"nın oğlu tazminat istiyor

Andrzej Pilecki, ülkenin komünist dönemdeki hatalı uygulamalarının telafisi için hazırlanan yasaya göre 26 milyon zloti (yaklaşık 105 milyon TL) tazminat ödenmesi gerektiğini savundu.

Almanya ve Sovyetler Birliği işgaline karşı kurulan direniş hareketi Silahlı Mücadele Birliği'nde görev yapan subay Pilecki, Nazi Almanyası'nın vahşetini belgelemek için gönüllü şekilde teslim olarak Auschwitz'e girmişti.

1943'te kamptan kaçan Yüzbaşı Pilecki, Auschwitz'teki vahşetin ilk kapsamlı belgesi sayılan Witold'un Raporu kaleme almıştı. Pilecki, 1944'te Varşova Ayaklanması'na da katılmıştı.

Auschwitz kahramanı, 8 Mayıs 1947'de dönemin komünist yetkilileri tarafından, Birleşik Krallık'ta sürgündeki eski Polonya hükümeti adına casus yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış ve bir sene sonra idam edilmişti.

Polonya, 1990'da Pilecki'nin eşine ve iki çocuğuna idam sebebiyle 50 bin zloti (yaklaşık 205 bin TL) tazminat ödemişti.

90 yaşındaki Andrzej Pilecki, buna rağmen 26 milyon zloti daha tazminat ödenmesi gerektiğini savundu. Avukat Anna Bufnal, 1990'daki paranın yaşanan maddi kayıp sebebiyle aile üyelerine verildiğini ancak kendilerinin, Witold Pilecki'nin tutuklanması ve idamı sebebiyle tazminat istediklerini vurguladı.

İlk duruşması perşembe başkent Varşova'da görülen davanın ocakta devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe