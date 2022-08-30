Avrupa birkaç kış boyunca gaz kıtlığı ile karşı karşıya kalabilir

“Bu krizin sadece bir kışla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bir şekilde çözüm bulmamız gereken birkaç kış geçireceğiz"

Açıklama, Shell CEO'su Ben van Beurden'dan geldi.

CEO, Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus gaz tedarikini bitirmek için adımlar atarken baskı altında kalacağına dikkat çekti.

Shell CEO'suna göre, Avrupa'nın enerji krizine hızlı bir çözüm bulunması beklentisi “bir kenara bırakılması gereken bir fantezi”

Avrupa gaz ve elektrik vadeli sözleşmeleri geçen hafta rekor seviyelere fırladı ve fiyatlar bir yıl önceki seviyelerin yaklaşık 10 katına ulaştı.

Artış, Rus enerji devi Gazprom'un Nord Stream 1 boru hattındaki tek operasyonel türbinin bakımı nedeniyle yakında kapatılacağını duyurmasının ardından geldi.

Güzergah üzerinden gaz geçişi, 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar tamamen askıya alınacak.