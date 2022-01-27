Avrupa Birliği Çin'e karşı yasal süreç başlattı

AB Komisyonu, Çin'in Litvanya'ya yönelik ayrımcı ticari uygulamaları nedeniyle DTÖ yapısı içinde dava açıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun son haftalarda Litvanya ürünlerinin gümrüklerden geçirilmemesi, Litvanya'dan ithalat başvurularının reddedilmesi ve AB şirketlerine Çin'e ihracatta Litvanya'yı tedarik zincirinden çıkartmaları için baskı yapılması gibi çeşitli kanıtlar topladığı ifade edildi.

Çin'in eylemlerinin DTÖ kurallarına göre ayrımcı ve yasa dışı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu ticaret kısıtlamalarının Litvanya ile birlikte AB Tek Pazarı'ndan Çin'e ihracata zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, sorunu karşılıklı biçimde çözüme kavuşturma girişimlerin başarısız olduğuna işaret edilerek, AB'nin Çin'e karşı DTÖ'de anlaşmazlıkları çözme süreci başlatma yoluna gittiği belirtildi.

DTÖ anlaşmazlık giderme sürecinde ilk aşama olarak istişareler gerçekleştiriliyor.

İstişare sürecinde 60 gün içinde olumlu bir sonuç alınamazsa konuyla ilgili panel kurulması talep ediliyor.

Çin-Litvanya ilişkileri, Vilnius'un, Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti.

Çin, kararın, "Tek Çin" ilkesine ve adadaki egemenlik haklarına saldırı olduğunu savunarak, Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Son dönemde Çin'in Litvanya'dan ithalatı durma noktasına geldi.

Pekin yönetimi, Litvanya'dan ithalatta görülen ani azalmanın, devletin engellemesi nedeniyle olmadığını, Çinli işletmelerin ve bireylerin kendi inisiyatifleriyle ülkeden mal almaktan vazgeçtiğini savunuyor.