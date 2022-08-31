Avrupa Birliği'nden Filistinli esir için çağrı

Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilciliği, Avavde'nin açlık grevi nedeniyle aşırı kilo kaybetmiş fotoğrafıyla paylaştığı sosyal medya mesajında, "Hiçbir suçlama olmadan tutuklanmasını protesto etmek için 170 gündür açlık grevinde olan, ölümün eşiğindeki Avavde'nin fotoğraflarıyla şok içindeyiz. Kendisine suçlama yöneltilmiyorsa bir an önce serbest kalmalı." ifadeleri yer aldı.

Siyonistler tarafından en son 27 Aralık 2021'de olmak üzere birkaç kez tutuklanan Avavde, kendisi hakkında verilen "idari tutukluluk" kararına karşı açlık grevi başlatmıştı.

Avavde, 111 gün sürdürdüğü açlık grevini, hakkındaki "idari tutukluluk" kararının kaldırılması teminatına karşılık 21 Haziran'da sonlandırmış ancak siyonistlerin verdiği sözü tutmaması üzerine 3 Temmuz'da yeniden açlık grevine başlamıştı.

Kaynak: Haksözhaber