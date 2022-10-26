Avrupa Birliği para transferlerini hızlandırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında para transferlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlamaya yönelik yeni düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu'nun Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness, Brüksel'de para transferine yönelik "anlık ödemeler" düzenleme teklifi konusunda basın toplantısı düzenledi.

"Faturaları ödemenin ve günlük alışverişleri yapmanın kolay olması gerekir" diyen Dombrovskis, transferlerin saniyeler içinde gerçekleştiği anlık ödemlerle bu işlemlerin daha da kolaylaşabileceğini ifade etti.

Dombrovskis, bankacılık sektörünün dünya çapında anlık ödemelere yöneldiğine işaret ederek, "Avrupa'nın, küresel olarak rekabetçi kalabilmesi ve dijital çağın sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanılabilmesi için buna ayak uydurması gerekiyor." dedi.

"AB'de banka hesabı olan herkesin anında avro ödemesi yapma imkanına sahip olmalarını istiyoruz" diyen Dombrovskis, bugün AB'deki bütün avro para transferlerinin sadece yüzde 11'inin anında gerçekleştiğine işaret etti.

Dombrovskis, para transfer hizmeti sunan 3 sistemden 1'inin de avro para birimine anlık ödeme imkanı sunmadığını bildirdi.

Anlık ödemlerin çoğu ülkede geleneksel para transferlerinden daha pahalıya mal olduğunu vurgulayan Dombrovskis, "Bunu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Valdis Dombrovskis, avro para transferler hizmeti sunan herhangi bir AB bankasının müşterilerine anlık ödeme versiyonunu da sunmasını teklif ettiklerini söyledi.

Teklifleri kapsamında, bankaların anlık ödemeler için geleneksel transferlerden daha fazla ücret alamayacağını aktaran Dombrovskis, anlık ödemeyle herkesin 7 gün 24 saat saniyeler içinde para transferi yapabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu'nun Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness de bugün avro cinsinden 10 para transferinin 9'unun geleneksel ve yavaş biçimde işleme konduğunu belirtti.

Para transferlerinin klasik posta gönderiminden e-posta sistemine geçmesi ve işlemin saniyeler içinde tamamlanması gerektiğini vurgulayan McGuinness, girişimlerinin AB vatandaşlarına ve işletmelerine doğrudan fayda sağlayacağını ifade etti.

"Anında ödeme sağlayan teknolojiler 2017'den beri kullanılıyor" diyen McGuinness, AB'deki birçok vatandaş ve işletmenin hemen para gönderip alamamasının hiçbir mantığı olmadığını söyledi.