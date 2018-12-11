Avrupa'da artan antisemitizm Yahudileri korkuttu

Temel Haklar Avrupa Birliği Ajansı (FRA) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Avrupalı Yahudilerin üçte birinden fazlası kendilerini güvende hissetmedikleri için göç etmeyi düşünüyor.

AB'ye üye 12 Avrupa ülkesinde 16395 kişi üzerinde yapılan anket, antisemitizmin “rahatsız edici bir şekilde normalleştiğini” ortaya koyuyor .

10 kişiden dokuzu, sorunun son yıllarda daha da kötü olduğuna inandıklarını ve yüzde 71'inin kendilerini Yahudiler olarak tanımlayan maddeleri saklayarak kendilerini korumaya çalıştıklarını belirtti.

Ancak, tacize uğrayanların yüzde 79'u olayları yetkililere bildirmediklerini ifade etti.

FRA direktörü Michael O'Flaherty: “Bulgular antisemitizmin AB çapında yaygın olduğunu ve birçok yönden rahatsız edici şekilde normalleştiğini gösteriyor" dedi.

O'Flaherty, AB genelinde Yahudilerin güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması gerektiğini ve kendi yaşam tercihlerine uygun standartlara uygun bir biçimde yaşamalarının temin edilmesini savundu.

Ankete göre, Fransa'daki Yahudiler arasında güvensizlik duyguları yüksek oranda seyrederken, Fransa'yı Polonya, Belçika ve Almanya izledi.

Avrupa Yahudi Kongresi (ECJ), sonuçların, Yahudileri tedirgin ettiğini ve toplumdan uzaklaştırdığını savundu.

ECJ Başkanı Moshe Kantor yaptığı açıklamada, “Bu dayanılmaz ve insanların karşı karşıya kalmayacağı bir seçenek” dedi.

ABD'DE DE ANTİ-SEMİTİZM YÜKSELİYOR

Havra ya da Yahudi okullarının kapısındaki askerler ve silahlı muhafızlar, son zamanlarda Pittsburgh'daki ABD'de bulunan bir dizi yüksek profilli saldırı sonrasında tanıdık bir manzaraya dönüştü.

Yahudi toplulukları, antisemitizmin yükselişinin bir kısmını, ülkeler tarafından caydırıcı cezaların olmamasına bağladı.

Raporun sunulduğu Brüksel'de, AB yetkilileri İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki en az altı milyon Yahudi'nin Naziler tarafından öldürüldüğü Holokost'un tarihini anmak da dahil olmak üzere hükümetlere bu türden nefretle mücadelede çağrısında bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 12:30