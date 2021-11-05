Avrupa'da bu kış çetin geçecek

Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son dönemde görülen vaka artışı, kıta genelinde dördüncü dalganın yaşandığına dair yaygın bir kanı oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vaka sayılarının bu şekilde seyretmesi halinde, virüs kaynaklı ölümlerin şubat ayına kadar yarım milyonu geçebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge dün düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın bir kez daha virüsün "merkez üssü" haline geldiğini söyledi. Öte yandan, aşılamayla birlikte virüs önlemlerini hafifletmeye başlayan ülkelere "ağırdan almaları" çağrısı yapan Kluge, "Aşılar vadedilen şeyi yapıyor: hastalığın şiddetli biçimlerini ve özellikle ölümleri önlüyor. Ancak aşılar, sadece halk sağlığı ve sosyal önlemlerle birlikte kullanıldığında en güçlü varlığımızdır." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık, ekonomik endişeler nedeniyle Avrupa ülkeleri genel olarak salgınla mücadelede daha sıkı önlemleri yürürlüğe koymak konusunda isteksiz davranıyor.

İngiltere artan vaka sayılarına rağmen yeni kısıtlamaları kapıda bekletiyor

İngiltere'de son 24 saatte 37 bin 269 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 21 Ekim'de 52 bin 9 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "17 Temmuz'dan bu yana en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), vaka sayılarının artması üzerine zor bir kış döneminin önüne geçilebilmesi için hükümete bazı kısıtlamaların derhal geri getirilmesi çağrısında bulunuyor.

Hükümet ise uyarılara rağmen yeni Kovid-19 kısıtlamalarını içeren B planını halihazırda uygulamaya koymayacaklarını dile getiriyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid da salgının hala tehdit olmaya devam ettiğini, kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bunun yanı sıra uzmanlar, vaka sayılarının sonbaharın erken döneminde bu kadar hızlı ilerlemesinin "endişe verici" olduğunu belirtmişti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 50 milyon 112 bin 925'e ulaşırken, bunlardan 45 milyon 770 bin 452'sine ikinci doz da uygulandı.

Almanya'da vaka sayısında rekor artış

Almanya'da günlük vaka sayısı iki gün üst üste salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 120 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüse yakalanan 154 kişi hayatını kaybetti.

Dün itibariyle 33 bin 949 ile en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Aşılamada önde gelen ülkelerden olan Almanya’da toplam vaka sayısı 4 milyon 709 bin 488'e, toplam can kaybı sayısı 96 bin 346'ya çıktı.

4 Kasım itibariyle ülke genelinde halkın yüzde 66,9'u tam olarak aşılandı.

Fransa

Fransa'da son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 849'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 9 bin 502 artışla 7 milyon 190 bin 334 oldu.

Son bir haftada hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 ve yoğun bakıma girenlerin sayısı yüzde 8,20 arttı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, 3 Kasım’da yaptığı açıklamada, Fransa'da vaka sayılarının son bir haftada yüzde 20 artış gösterdiğini belirtmişti.

Attal, hastanede tedavi görenlerin sayısının da yükselişe geçtiğini kaydetmişti.

Aşılamada Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Fransa'da bugüne kadar 50 milyon 133 bin 757 kişinin aşılanması tamamlandı.

İspanya

İspanya'da eylül ayı sonundan itibaren vakalar yükselişe geçerken, 40'lı sayılarda seyreden her 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 50'nin üzerine çıktı.

Son açıklanan veriyle, bir gün öncesine göre 2,3 puan artışla her 100 bin kişide 51,61 olan vaka sayısıyla İspanya, DSÖ ve AB kriterlerine göre tekrar orta riskli ülkeler arasına girdi.

Ülke genelinde dün itibariyle 3 bin 291 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 22 bin 546'ya, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 87 bin 477'ye yükseldi.

Ülke nüfusunun yüzde 88,7'si aşılanırken, 70 yaş üstü yaklaşık 7 milyon kişi için ekim ayı ortasında 3. doz aşılara başlandı.

İtalya'da vakalar artış eğilimde

İtalya'da Kovid-19 vaka sayıları 29 Ekim'de 5 bin 335'e yükselerek yeniden 5 bin eşiğini geçti. Son 24 saatte de 5 bin 905 yeni vaka tespit edildi.

Vaka sayılarının son haftalarda özellikle aşı karşıtları tarafından gösterilerin düzenlendiği kuzey şehirlerinde arttığı gözlemlendi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüs'nün bugün açıkladığı verilere göre, ülkede 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde her 100 bin kişide 53 vakaya rastlandı. Bu veri, 22 - 28 Ekim'de 100 bin kişide 46 idi.

Kovid-19'dan günlük ölümler de en çok 40 ile 70 yaş aralığında görülüyor. Salgının başladığı Şubat 2020'den bugüne kadar 132 bin 283 kişi hayatını kaybederken, 4 milyon 788 bin 704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Hollanda

Yüksek aşılama oranına rağmen Hollanda'da günlük vaka sayılarındaki artış yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Son 24 saatte 10 bin 272 kişide virüs tespit edilen ülkede, günlük vaka sayısı temmuz ayından bu yana ilk defa 10 bini geçti.

Hükümet, halka açık kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu dahil uzaktan çalışmaya ilişkin yeni Kovid-19 önlemlerini bugünden itibaren uygulamaya koyuyor.

Yetişkin nüfusun yüzde 84,1'inin aşılandığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 18 bin 497 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 2 milyon 166 bin 796’ya çıktı.

Belçika

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'da son haftalarda sürekli artan vaka sayıları neredeyse geçen yılın aynı dönemindeki seviyeye yaklaştı.

Haftalık verilerin günlük ortalamasının yayımlandığı ülkede, son bir haftanın günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 928 oldu. Geçen yıl başlayan ve bahara kadar süren geniş çaplı kapanmanın başında kasımın ilk haftasında bu sayı 7 bin 700 civarındaydı.

Ancak aşıların işe yaradığının bir göstergesi olarak hastaneye yatışlar ve ölüm sayıları geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşük seyrediyor. Şu anda hastanelere günde ortalama 171 kişi yatırılırken, her gün 21 kişi hayatını kaybediyor. Geçen yıl aynı günlerde hastaneye yatış sayısı 615, günlük ölüm sayısı da 200 civarındaydı.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar yaklaşık 1,4 milyon vaka tespit edildi, 26 bin 105 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede 2021 başında başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar halkın yüzde 74'üne en az 2 doz aşı yapıldı.

Aşılama kampanyasının hızlı ilerlemesiyle baharda kaldırılan ciddi kısıtlamalar geri getirilmedi. Kapalı yerlerde maske zorunluluğu ile kafe ve restoran gibi işletmelerle kalabalık etkinliklere girişte Kovid-19 sertifikası beyan mecburiyeti bulunuyor.

Avusturya

Günlük vaka sayılarının ekim ortalarından itibaren artışa geçtiği Avusturya'da son 24 saatte 9 bin 388 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 865 bin 390'a yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 11 bin 451'e çıktı.

Ülkede 5 milyon 322 bin 586'ın kişi iki doz aşı yaptırırken, 385 bin 974 kişi 3'üncü doz aşı yaptırdı.

Macaristan

Günlük vaka sayıları artışta olan ülkelerden Macaristan'da, son 24 saatte 6 bin 804 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 892 bin 164 vakanın tespit edildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artışla 31 bin 184'e yükseldi.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da, 5 milyon 967 bin kişiye 1. doz, 5 milyon 748 bin kişiye 2. doz, 1 milyon 315 bin kişiye ise 3. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Yunanistan'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Yunanistan'da günlük vaka sayısı, dün itibariyle salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 6 bin 808 oldu. Toplam vaka sayısı ise 767 bin 376'ya yükseldi.

Son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirirken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 151'e ulaştı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede 6 milyon 399 bin 728 kişi aşılama sürecini tamamladı.

Öte yandan hükümet bugünden itibaren isteyen herkesin 3’üncü doz hatırlatıcı doz yaptırabileceğini bildirdi.

Aşılamada geride kalan AB ülkeleri: Romanya ve Bulgaristan

Dünya genelinde görüldüğü gibi Avrupa ülkeleri arasında da aşı dağıtımında eşitsizlikler mevcut. Almanya ve Fransa gibi AB ülkeleri aşılama kampanyasında diğer kıta ülkeleri ile farkı açarken, Romanya ve Bulgaristan gibi Doğu Avrupa ülkeleri geride kaldı.

Son bir aydır virüs kaynaklı ölümlerin salgının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaştığı Bulgaristan ve Romanya, AB içinde en düşük aşılama oranına sahip ülkeler arasında.

Romanya'da nüfusun yüzde 33'ü, Bulgaristan'da ise nüfusun yalnızca yüzde 22’si aşılandı.

Bugüne kadar 623 bin 946 vakanın tespit edildiği Bulgaristan’da, son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 24 bin 755’e çıktı.

Son önlemler kapsamında, hastanelerin Kovid-19 hastalarını karşılama kapasitesinin arttırılması için planlı ameliyatlar geçici olarak askıya alındı.

Öte yandan, aşı karşıtları ve kısıtlamalardan olumsuz etkilenen eğlence sektöründe yer alan işletmeciler ülke genelinde protestolarını sürdürüyor.

Romanya'da ise bugüne kadar 1 milyon 685 bin 264 kişide virüs tespit edildi, 49 bin 604 kişi hayatını kaybetti.

Çekya

8 bin 419 yeni vakanın görüldüğü Çekya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 801 bin 154'e çıkarken, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27 artışla 30 bin 938'e ulaştı.

Ülkede 6 milyon 121 bin 572 kişi çift doz aşılarını tamamladı.

Baltık ülkelerinde vakalar ekimden itibaren hızlı artış gösteriyor

Günlük vaka sayıların Letonya, Litvanya ve Estonya'da ekim ayının başından itibaren hızlı bir artış gösterdi.

Son 24 saatte 2 bin 347 kişide virüs tespit edilen Letonya’da bugüne kadar 226 bin 860 vaka görüldü, virüse yakalanan 3 bin 401 kişi öldü.

Hükümet, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 8 Kasım'dan itibaren üç ay sürecek olağanüstü hal ilan etti.

Litvanya'da 3 bin 93 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 421 bin 360'a, son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 47'ye yükseldi.

Estonya'da ise son 24 saatte 1947 kişi virüse yakalandı. Salgının başından beri 202 bin 629 vaka görülürken, 1581 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Balkanlar’da Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ’da vaka sayıları artıyor

Balkanlarda, Karadağ, Slovenya ve Hırvatistan, vaka sayılarının artış gösterdiği başlıca ülkeler arasında.

Karadağ’da son dönemde vaka sayıları yüzde 30 artarken, Karadağ’da son 24 saatte 727 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 146 bin 663’e yükseldi. Can kaybı da 6 artarak 2 bin 125 oldu.

Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, vaka artışındaki hızın devam etmesi durumunda ülke genelinde 1 Aralık’tan itibaren ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, spor salonları ve iş merkezlerinde Kovid-19 aşı sertifikası veya negatif PCR testinin ibraz edilmesinin gündeme geleceği belirtildi. Karadağ'da 245 bin 547 kişi iki doz aşısını tamamladı.

Bunun yanı sıra Slovenya'da vaka sayısı 3 bin 771 artışla 349 bin 996'ya ulaştı.

Ülkede can kaybı ise 13 artarak 4 bin 806 oldu.

Sağlık Bakanı Janez Poklukar, hastane kapasitelerinin dolu olduğunu ifade ederek, önümüzdeki günlerde sosyal hayatı kısıtlayacak yeni tedbirlerin alınmasından başka çare bulunmadığını söyledi.

Ülkede 1 milyon 120 bin kişi ikinci doz aşısını oldu.

Hırvatistan'da ise günlük vaka sayısı 7 bine yaklaştı. Ülkede son 24 saatte 6 bin 932 yeni vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 483 bin 142'ye yükseldi.

Can kaybının da 36 artarak 9 bin 364’e ulaştığı Hırvatistan'da vakaların geçen haftadan bu yana yüzde 15 arttığı vurgulandı. Ülkede 1 milyon 810 bin kişi aşılama sürecini tamamladı.