Avrupa'da grev dalgası

Avrupa ülkelerinde yüksek enerji, kira ve gıda fiyatlarının etkisiyle artan yaşam maliyetleri, grev ve protestoları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Avrupa'da sendikalar, tarihi yüksek enflasyon karşısında daha fazla ücret talep ederken işverenlerin artan ham madde ve enerji maliyetlerini gerekçe göstererek direnmesi dikkati çekiyor.

Almanya gibi ülkelerde ise sendikalar, enflasyon altında maaş artışlarını kabul etmek zorunda kalıyor. Avro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupalılar, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji faturalarının ve gıda fiyatlarının arttığına şahitlik ederken hükümetleri de enerji maliyetlerinin baskısı altındaki hane ve şirketlere yardım etmek için yeterince çaba göstermemekle suçluyor.

İngiltere

Ülkede sendikaların iş bırakma eylemi sürüyor. Enflasyonun ekimde yıllık bazda yüzde 11,1’le 41 yılın zirvesine çıktığı İngiltere’de, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları birçok sendikaya toplu grev kararı aldırdı.

Bugün 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi ve diğer personel, maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle greve gidecek. Üniversite çalışanları, iş bırakma eylemlerini yarın ve 30 Kasım'da da sürdürecek.

Ayrıca İskoçya’da öğretmen sendikası İskoçya Eğitim Enstitüsüne (EIS) üye öğretmenler de süregelen maaş anlaşmazlığı nedeniyle bugün grev yapacak.

Başkent Londra'nın batısı ve güneyinde hizmet veren otobüs şoförlerinin, 22 Kasım’da maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı 10 günlük grev sürüyor.

Hemşireler, kamu çalışanları ve makinistler de greve gidecek. İngiltere’de hafta sonu da demir yolu çalışanları iş bırakacak.

Raylı ulaşım sendikalarından Buharlı Lokomotif Makinistleri ve İtfaiyeciler Sendikası (Aslef), 12 İngiliz operatör için çalışan makinistlerin ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle greve gideceğini duyurdu.

İngiltere'de ilerleyen günlerde 100 bin kamu çalışanı, maaş zammı, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle greve gidecek.

Royal College of Nursing (RCN) sendikası, 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yaptı ve oylamada sendikaya üye hemşireler, greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Maaş zammı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hemşireler de ilerleyen günlerde ülke çapında grev yapacak.

İspanya

İspanya'da eylülde başlayan hayat pahalılığıyla bağlantılı grevler ve gösteriler, kasımda da devam etti.

Ülkede 3 kez ikili hanelere çıkan yüksek enflasyona karşı İspanya'nın iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT, 3 Kasım'da başkent Madrid'de büyük bir gösteri düzenleyerek işçilerin, maaşlarına zam yapılmaması halinde eylemlerini artıracaklarını açıkladı.

Taşımacılık sektöründeki kamyoncular, enerji fiyatlarındaki artışlara bir kez daha dikkati çekerek 14-15 Kasım'da greve gitti. Kamyoncular, kendi içlerinde yeterli desteği bulamadıkları için eylemlerini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

İspanya demir yolu şirketi Renfe çalışanları da maaş artışı talebiyle 7 ve 11 Kasım'da greve gitti.

Mevcut durumda çalışma şartlarının ağırlığından, personel yetersizliğinden ve düşük maaşlardan ötürü Madrid'de doktorların grevi devam ediyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) verilerine göre, İspanya (yüzde eksi 4,5), Yunanistan'ın ( yüzde eksi 6,9) ardından AB ülkeleri arasında satın alma gücünde en yüksek kayba uğrayan ülke olarak 2. sırada bulunuyor.

Belçika

Belçika’da demir yolu çalışanları 29 Kasım’da grev yapacak. Grevin 3 gün sürmesi planlanıyor.

Demir yolu çalışanları sendikaları, federal hükümetin yeterli altyapı yapmadığını belirterek çalışma koşullarının her geçen gün zorlaştığını ifade ediyor.

Ülkede geçen yaz personel eksikliği nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edilmişti.

Almanya

Almanya’da sendikalar, yükselen enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep etmeye devam ediyor.

Ekim ayı enflasyonu enerji ve gıdada yüksek artışların etkisiyle beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 10,4 ile yeni bir rekor kırdı.

Yüksek enflasyona karşı hükümet, "enflasyon primi" adı altında şirketlerin çalışanlarına 3 bin avroya kadar prim verilmesine olanak tanırken sendikalar enflasyon altında ücret artışlarını kabul etmek zorunda kalıyor.

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, 23 Kasım’da Volkswagen ile şirketin Almanya'daki 6 fabrikasında çalışan yaklaşık 125 bin işçinin ücretlerinin enflasyon oranının altında yüzde 8,5 artırılması konusunda anlaşmaya vardı.

IG Metall, 18 Kasım'da ise ülke çapında 3,9 milyon metal ve elektrik sektörü işçisi için enflasyonun altında bir ücret anlaşmasını kabul etti.

Almanya'nın doğusunda, kasımda sol ve sağ popülist gruplara mensup binlerce kişi, son dönemde artan enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı pahalılık ve olumsuz ekonomik koşullara karşı protesto gösterisi düzenliyor.

Fransa

Uçuş personelini temsil eden UNAC ve SNGAF sendikaları, 22 Aralık-2 Ocak döneminde Noel tatilinde Air France'taki çalışma koşulları nedeniyle grev çağrısı yaptı.

Portekiz

Portekiz'deki kamu görevlilerini temsil eden "Kamu Yönetimi Birliği Ortak Cephesi" isimli sendikanın talebiyle 18 Kasım’da binlerce doktor, hemşire, öğretmen ve memur iş bırakarak, yüksek enflasyonun karşısında ücret artışı talep etti.

Yunanistan

Yunanistan’da elma üreticileri eyleme hazırlanıyor. Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek üzere Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gelen elma üreticileri temsilcilerinin bugün, Atina’da eylem yapması planlanıyor.

Çiftçiler, başta mazot ve enerji kalemlerinde olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesi, doğal afet ve zirai hastalıklar nedeniyle uğranan zararın tamamının ödenmesi gibi taleplerde bulunuyor.