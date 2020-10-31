Avrupa, ikinci dalgaya karşı ‘ortak ve uzun bir savaş’ için toplanıyor

İkinci dalga haftalardır Avrupa’yı etkisi altına alarak sağlık sistemlerine baskı yapıyor. Bu da dalganın beklenen zirvesine yaklaşık iki ay kala sağlık sistemlerinin çoğunun kırmızı alarm seviyesine yaklaşmasına yol açtı. Merkel mesajında “Hepimizin omuz omuza mücadele edeceği bu ortak savaşta üye ülkeler arasında sınırların açık kalması ve ekonomik döngünün aktif olması gerekiyor. İkinci dalgaya karşı vereceğimiz savaş uzun olacak ve birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, üye ülkelere salgının ikinci dalgasına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilmesi, vakaları denetleyen testlerin koordinasyonunun sağlanması, bu vakaların takip edilmesi, yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hastalar konusunda işbirliği yapılması ve aşıların dağıtımı konusunda bir plan yapılması için ortak bir stratejiyi gözden geçirip onaylamak üzere acil bir zirve yapılması çağrısında bulunmuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sağlık bakanlarına krizin bu aşamasını yönetmede mutlak öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayarak konseylerinin salgının ikinci dalgasının sonuna kadar sanal olarak sürekli oturum halinde kalmasını önerdi.

Hastanelerin üzerindeki baskı

Avrupa’daki yeni vaka sayıları dünya çapındaki vakaların neredeyse yarısına ulaştıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa ülkelerindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin dünya çapındaki ölümlerin üçte birini aştığı konusunda uyarıda bulundu. Bu ülkelerdeki sağlık sistemlerinin birçoğu, hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesi gereken vaka sayılarının gittikçe artması ile hastaları kabul etmekte zorlanıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son verilerine göre geçtiğimiz üç hafta içerisinde Avrupa’daki kritik vakaların iki katına çıkmasının ardından AB Sağlık Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides durumun tehlikeli bir boyuta ulaştığını söyleyerek salgının kontrol altına alınması için köklü ve hızlı önlemler alınması çağrısında bulundu. Çekya’daki epidemiyolojik durum Avrupa sağlık camiasında büyük bir endişe uyandırıyor. Vakaların yayılma oranının her 100 bin kişide bin 449’a ulaşmasının ardından hükümet, silahlı kuvvetleri orta dereceli vakaları tedavi edip diğer hastanelerin kritik vakaları tedavi etme konusunda önünü açmak için başkent Prag’da 500’den fazla yatak kapasitesi olan büyük bir sahra hastanesi kurmakla görevlendirdi. Çekya’da geçen ağustos ayının başlarında Kovid-19 nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 100’ü geçmezken, bugün bu sayı 6 bini geçiyor.

Her 100 bin kişide bin 424 vaka oranıyla salgının yayılma oranı açısından Çekya’dan sonra Avrupa’da ikinci sırada gelen Belçika’da sağlık yetkilileri, önümüzdeki haftanın bitimine doğru yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının maksimum seviyeye ulaşabileceğini söyleyerek acil olmayan ameliyatların ve tıbbi konsültasyonların bir sonraki uyarıya kadar ertelendiğini duyurdu. Belçikalı sağlık kaynakları, bazı hastanelerin üzerinde gittikçe artan baskı ve sağlık personelinin yetersizliği sebebiyle hastane yönetimlerinin, virüse yakalanan ve hastalığın semptomlarını göstermeyen hemşirelerden normalde olduğu gibi çalışmaya devam etmelerini talep ettiğini bildirdi.

3 rekor sayı

Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmakla övünen Hollanda’da sağlık yetkilileri Kovid-19’a yakalanan kişileri tedavi olmaları için komşu ülke Almanya’daki hastanelere göndermeye başladı. İspanya dün yaptığı açıklamada yeni vakaların, hastanede tedavi görmesi gereken vakaların ve yoğun bakımda yatması gereken vakaların sayısı olmak üzere yine üç rekor kırdı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon sayıların, alınan son önlemlerin ardından epidemiyolojik tabloda önemli bir düzelmeye işaret etmediğini ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde gözle görülür bir düzelme olmazsa genel bir karantina seçeneği üzerinde duracaklarını söyledi. Avrupa’da salgının başlıca odak merkezlerinden biri olan İspanya, şu ana kadar sadece ülke genelinde olağanüstü durum (OHAL) ilan etti, geceleri sokağa çıkma yasağı getirdi ve belirli coğrafi bölgelerin veya bu bölgelerdeki bazı kasaba ve mahallelerin karantinaya alınmasına olanak tanıyan çevresel karantina uygulamasına başvurdu. Bu, çoğu bölgede salgının geniş ve yoğun olarak yayılması karşısında hükümete en az üç hafta sürecek bir genel karantina ilan etme çağrısında bulunan bilim ve tıp çevrelerinden sert eleştiriler gelmesine yol açtı.

Dün günlük vaka sayıları 30 bin sınırına yaklaşan İtalya’da Sağlık Bakanı Roberto Speranza ülkesinin, hükümetin salgınla mücadele planında en kötü olarak belirlediği “dördüncü senaryonun” eşiğine geldiğini söyledi. Bunun akabinde ülke genelinde tam bir karantina duyurusu yapılması bekleniyor.



Protestoların ikinci dalgası

İtalya hükümeti başkanlık kaynaklarına göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yardımcıları ve sağlık krizinin yönetiminden sorumlu bilimsel komite üyeleri ile genel karantina kararı alınmasını önlemek için daha sıkı önlemlerin yer aldığı bir paket üzerinde tartışırken Sağlık Bakanlığı Danışmanı ve WHO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Walter Ricciardi, en yüksek yayılım oranına sahip iki bölgede -kuzeyde Lombardiya ve güneyde Campania- genel karantina ilan edilmesi için acele edilmesi çağrısında bulundu.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris, zarar gören insanlara yardım sağlanmadan önce şehrin tamamen kapatılacağının duyurulmasının, son dört günde şehri kasıp kavuran ve ağır maddi hasarlara yol açan şiddetli protestoların ardından ikinci bir isyan dalgasının fitilini ateşleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. İtalya’da tekrar en yüksek vaka sayılarının kaydedildiği Milano’da Belediye Başkanı Giuseppe Sala “Önümüzde uzun bir savaş var ve kimse bunun karşısında tek başına duramaz” dedi. Yapılan bir kamuoyu araştırması İtalyanların neredeyse yarısının, güvenlik ve etkinliği onaylanmadan aşı olmaya hala hazır olmadığını ortaya koyarken ilk salgının zirvesinde mezarlıkları Kovid-19 kurbanları ile dolup taşan Bergamo’da Belediye Başkanı, salgının yayılmaya başladığı ilk haftalarda görülen yoğun vakaların ardından şehir sakinleri arasında oluşan bağışıklık sonucunda neredeyse hiç yeni vakanın gelmediği şehir hastanelerinin başka bölgelerden Kovid-19 hastaları kabul etmeye başladığını söyledi.

Diğer taraftan İmmünoloji Uzmanı Antonella Viola “Hangi koruyucu önlem alınırsa alınsın, önümüzdeki aya kadar sayılar bugün olduğundan çok daha kötü bir seviyeye çıkacak çünkü salgın, mücadele önlemlerini aşan bir hızda ilerliyor” şeklinde uyarılarda bulundu. Viola “Bu yılın sonuna kadar daha uzun ve daha sıkı bir karantinaya girmek zorunda kalmamak için” acilen genel bir karantina ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: TURKISH.AAWSAT.COM