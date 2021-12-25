Avrupa'da ilk: Plajda sigara içmek yasaklanıyor

İspanya, sahillerde sigara izmaritinin neden olduğu kirliliği önlemek için yeni adım attı.

Düzenlenen tasarıya göre, tüm sahillerde sigara içmek yasaklanacak.

Ülkede 280 binden fazla kişi konuya ilişkin imza kampanyası başlattı. Hükümet bu kampanyanın ardından yasada düzenlemeye gitti.

Yasa Meclis'te, 182 evet oyu aldı ve kabul edildi. Yasaya 70 hayır, 88 de çekimser oy kullanıldı.

Avrupa'da ilk

Barcelona ve Kanarya Adaları'ndaki plajlarda benzer uygulama daha önce başlamıştı. Ancak yeni düzenlemeye göre bu uygulama tüm sahillerde geçerli olacak.

Ülke çapında uygulanacak bu yasak Avrupa'da bir ilk olacak.

Yasağa uymayanlara 2 bin euroya kadar para cezası verilecek.