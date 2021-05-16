Avrupa'da İsrail protestoları devam ediyor

Almanya Avrupa Gençlik Derneği (AGD) ve Filistinli derneklerce İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere dayanışma göstermek için çok sayıda kişi, 500'den fazla araçla Zafer Anıtı'nın bulunduğu bölgede toplandı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçlar, daha sonra konvoy halinde Oranien ve Hermann meydanları üzerinden Neukölln ilçesindeki Zigra Caddesi'ne kadar korna sesleri eşliğinde tur attı.

Göstericiler, Bild ve Welt gazetelerini bünyesinde bulunduran Alman medya şirketi Axel-Springer şirketinin önünde bir süre durarak kuruluşun yayın politikalarını eleştirdi.

Öte yandan, Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği öncülüğünde oluşturulan konvoya, Türklerin yanı sıra Filistinliler ve diğer milletlerden kişiler de katıldı.

Araçların çoğuna Türk bayraklarının asıldığı gösteride, klakson çalınarak İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi.

Gösteride, "Filistin yalnız değildir", "Mehmetçik Filistin'e", "Barış gücü Filistin'e" gibi slogan atıldı.

Konvoydakiler şehir merkezinde dolaşarak İsrail'i protesto etti.

Hollanda

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Hollanda Filistinliler Komitesi (NPK) başta olmak üzere farklı grupların organizasyonuyla İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Şehir merkezindeki Dam meydanında yerel saatle 15.00'te (TSİ 16.00) toplanan yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik sert müdahale ve saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin bayraklarının açıldığı gösteride, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar okundu.

"İsrail'i boykot edin" ve "Gazze'de ablukaya son verin", "Yalan haberlere son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İşgale son", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Yunanistan Savunma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.

Burada yapılan savaş ve İsrail karşıtı konuşmaların ardından göstericiler, önce İsrail'in Atina Büyükelçiliğine ardından ABD Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

"Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

İsveç

Sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce genç, Filistin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gençler, "İsrail'e boykot", "İsrail çocuklarımızı öldürüyor", "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük" şeklinde slogan attı.

İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine yürüyen göstericilere çok sayıda polis eşlik etti. İsrail Büyükelçiliği önünde bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.