Avrupa'da işten çıkarmalar yayılıyor

Avrupa'da, alışılmışın dışında yapışkan hale gelen yüksek enflasyon, artan faizler ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik giderek daha fazla şirketi çalışan sayısını azaltmaya zorlarken, kıtada işten çıkarmalar hızlandı.

Avrupa'da, alışılmışın dışında yapışkan hale gelen yüksek enflasyon, artan faizler ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik giderek daha fazla şirketi çalışan sayısını azaltmaya zorlarken, kıtada son olarak telekomünikasyon şirketlerinin açıkladığı kararlarla işten çıkarmalar hızlandı.

Avrupa'da işten çıkarma dalgası ekonomideki yavaşlama belirtileriyle genişliyor

Kovid-19 salgınında tedarik zincirlerindeki aksamalar ve salgın sonrası artan taleple mal ve hizmetlerin fiyatları yükseldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle inatçı hale gelen enflasyonla mücadele için artırılan faiz oranları Avrupa'da son yılların en yüksek seviyesini gördü.

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları ile kötüleşen makroekonomik görünümün oluşturduğu belirsizlik, giderek daha fazla şirketi maliyetlerini düşürmek için işten çıkarmaları hızlandırmaya ve işe alımlarda frene basmaya zorluyor.

Teknoloji, imalat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere bu yıl başından beri neredeyse tüm sektörlere yayılan işten çıkarmalar, son olarak İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketleri BT ve Vodafone'un açıkladığı işten çıkarma kararlarıyla hızlandı.

Telekom şirketleri giderleri düşürmek için istihdamı azaltıyor

İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone, geçen hafta, gelecek 3 yılda maliyetlerini azaltmak ve büyümeyi hızlandırmak için 11 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Vodafone'un dünya çapında yaklaşık 104 bin çalışanı bulunuyor.

Şirketin en büyük ve aynı zamanda "en kötü" performans sergilediği pazarı olan Almanya, İngiltere ve İtalya'nın işten çıkarma kararından en fazla etkilenen ülkeler olacağı öngörülüyor. Vodafone, martta, İtalya'da 1.000, Almanya'da yaklaşık 1.300 kişiyi işten çıkarma planı olduğunu duyurmuştu.

Vodafone'un kararını yine İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi BT izledi.

BT, dijitalleşmenin artışıyla operasyonlarında daha az iş gücüne ihtiyaç duyulması ve maliyetleri düşürmek gibi nedenlerle, 2030'a kadar 40 bin ila 55 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

İngiliz telekomünikasyon devinin toplam istihdamı 2030 itibarıyla mevcut 130 bin seviyesinden 75 bin ila 90 bine düşecek. Bu düşüş, şirketin toplam iş gücünün yüzde 40'ından fazlasını kesmesi anlamına geliyor.

Telekom Italia'nın ise gönüllü bir erken emeklilik programı aracılığıyla İtalya'da 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı kaydedildi.

İsveçli telekom ekipmanı üreticisi Ericsson, maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişilik istihdam azaltımına gideceğini bildirdi.

İsviçreli bilgisayar aksesuarları üreticisi Logitech, martta 300 kişinin işine son verme kararı aldı.

Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia, 3 Mayıs'ta 208 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İrlanda-ABD ortaklı bilgi teknolojileri firması Accenture, mart sonunda küresel ekonomiye ilişkin endişeler nedeniyle 19 bin kişinin işine son verme kararı aldı.

Alman yazılım firması SAP, ocak sonunda maliyetlerini düşürmek ve bulut işine odaklanmak için küresel iş gücünün yüzde 2,5'ini oluşturan 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Otomotiv sektörünün farklı alanlarında işten çıkarma yaşanıyor

Vauxhall, Peugeot, Citroen, Fiat, DS, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Abarth and Fiat Professional markalarını bünyesinde barındıran otomotiv üreticisi Stellantis, İtalya operasyonlarında gönüllü işten çıkarmalar yoluyla 2 bin işçiyi işten çıkarmak için şubatta sendikalarla anlaştı.

İsveçli grup Volvo martta Avrupa'daki otobüs üretim operasyonunu yeniden yapılandırarak 1.600 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

Volvo Cars ise bu ay başında İsveç'te 1.300 kişilik ek işten çıkarma kararını duyurdu. Bu rakam, firmanın ana vatanındaki iş gücünün yüzde 6'sını oluşturuyor.

İtalyan otomotiv parça üreticisi Marelli, mart sonunda sendikalarla 400 kişiyi işten çıkarmak üzere anlaştığını açıkladı.

İngiliz elektrikli araç üreticisi Arrival, maliyetlerini azaltmak için istihdamının yarısını oluşturan 800 kişinin işine son verilmesini kararlaştırdı.

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler ise yeniden yapılanma sürecinde 2026'ya kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu.

Perakende ve tüketici ürünleri şirketleri de dalgaya kapıldı

İngiliz yemek dağıtım şirketi Deliveroo, iş gücünün yüzde 9'unu oluşturan 350 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

İngiliz süpermarket grubu Sainsbury's, şubat sonunda açıkladığı yaklaşık 2 bin kişinin istihdamını etkileyecek yeniden yapılanma planının hemen ardından 300 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Merkezi İngiltere'de bulunan çevrim içi yemek ve teslimat şirketi Just Eat, mart sonunda, 1.700'ü kurye ve 170'i ofis çalışanı olmak üzere toplam 1.870 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Alman çevrim içi moda perakendecisi Zalando, şubatta, "zorlaşan ekonomik koşulları" gerekçe göstererek şirket genelinde yüzlerce kişinin işten çıkarılacağını belirtti.

Alman gözlük perakendecisi Fielmann, martta, 2025'e kadar yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

İngiliz siber güvenlik firması Sophos, ocakta küresel çapta 450 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel de artan maliyetler ve düşük taleple mücadele etmek için 2 bin kişiyi işten çıkardı.

İngiliz perakende zinciri Wilko'nun, 400 kişinin işine son vermeyi planladığı kaydedildi.

Finlandiyalı asansör üreticisi Kone de ocakta personel sayısını ülkesindeki 150 kişi dahil olmak üzere 1.000 kişi azaltacağını açıkladı.

Hollanda merkezli Philips, ocak sonunda solunum cihazlarının büyük çapta geri çağrılmasının ardından düşen satışları dengelemek için 6 bin kişiyi işten çıkarma planlarını duyurdu.

Müteahhitlik, kimya ve finans sektörlerinden peş peşe işten çıkarma kararları

Çin'e satılan British Steel, şubat sonunda İngiltere'nin kuzeyindeki kok fırınlarının planlı olarak kapatılacağını açıkladıktan sonra 260 kişiyi işten çıkarabileceğini duyurdu.

Alman kimya şirketi BASF, artan maliyetler nedeniyle kazancının daha fazla düşeceği uyarısında bulunarak 2 bin 600 kişinin işine son verileceğini bildirdi.

Alman özel kimyasallar üreticisi Evonik, nisanda 200 kişilik işten çıkarma planı açıkladı.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank da 27 Nisan'da, gelecek birkaç yıl içinde maliyetlerini 500 milyon avro azaltmak amacıyla 800 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Rüzgar türbini üreticisi Siemens Gamesa, geçen yıl karlılığa geri dönme planı kapsamında 2025'e kadar 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi. Bu istihdam azaltımının 1.900'ünün Avrupa'da yapılması planlanıyor.

İspanyol ilaç firması Grifols, yıllık yaklaşık 400 milyon avro tasarruf sağlamayı amaçladığı strateji revizyonu kapsamında 2 bin 300 çalışanın işine son verme kararı aldı.

İngiliz müteahhitlik firması Taylor Wimpey, ocakta, maliyetleri sınırlamak için işten çıkarma yapmayı düşündüğünü bildirdi ancak sayı belirtmedi.

İsveçli mühendislik grubu Alfa Laval, geçen yıl artan maliyetlerin denizcilik işini olumsuz etkilemesinin ardından yaklaşık 500 çalışanını işten çıkaracak yeniden yapılanma programını açıkladı.

İsveçli bahçe ekipmanı ve aletleri üreticisi Husqvarna ise yeniden yapılanmaya giderek 1.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İngiliz ev inşa şirketi Vistry Group'un da 200 çalışanını işten çıkarabileceği belirtildi.