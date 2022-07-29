Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm
İspanya, Avrupa'da maymun çiçeği virüsüne bağlı ilk ölümü açıkladı. Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
Avrupa 29.07.2022, 23:42
İspanya Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsüne bağlı Avrupa'nın bilinen ilk ölümünü açıkladı.
Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.
İspanya Sağlık Bakanlığının son raporunda ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği vakası doğrulandı.
Afrika dışındaki ilk ölüm Brezilya'da
3 bin 750 hastadan 120'si hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
Brezilya, Afrika kıtası dışında ilk maymun çiçeği ile ilgili ölümünü açıklamıştı.
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