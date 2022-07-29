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Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm

İspanya, Avrupa'da maymun çiçeği virüsüne bağlı ilk ölümü açıkladı. Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

Avrupa 29.07.2022, 23:42
Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm

İspanya Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsüne bağlı Avrupa'nın bilinen ilk ölümünü açıkladı.

Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

İspanya Sağlık Bakanlığının son raporunda ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği vakası doğrulandı.

Afrika dışındaki ilk ölüm Brezilya'da

3 bin 750 hastadan 120'si hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Brezilya, Afrika kıtası dışında ilk maymun çiçeği ile ilgili ölümünü açıklamıştı.

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