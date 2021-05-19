Avrupa'da otomobil satışları kapış kapış

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, nisanda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 218,6 artarak 862 bin 226'ya çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılı nisan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 270 bin 651 seviyesine düşmüştü.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 3 bin 276, İspanya’da yüzde bin 787, Fransa'da yüzde 568, ve Almanya'da yüzde 90 arttı.

Yüksek artış oranlarına, geçen yılın aynı döneminde salgından kaynaklı düşük satışlar neden oldu.

AB üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 229 bin 650, İtalya’da 145 bin 33, Fransa'da 140 bin 426 ve İspanya'da 78 bin 595 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,4 artarak 3 milyon 422 bin 439'a çıktı.

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 232 bin 188 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 202 bin 327 otomobil sattı. Renault Grubu ise 79 bin 149 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

AA