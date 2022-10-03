Avrupa'daki Çinli şirketler, "ekonomik bağların koparılmasından" endişeli

Avrupa Birliği (AB) Çin Ticaret Odası, yayımladığı raporda, iş dünyasında güvenin son 3 yıldır gerilediğine dikkat çekildi. Avrupa'da faaliyette olan 150 Çin şirketi ile yapılan anketin sonuçlarına yer veren rapora göre, katılımcıların yüzde 53'ü, 2021'in son 6 ayı ile 2022'nin ilk 6 ayını kapsayan dönemde iş ortamının kötüye gittiği görüşünü dile getirdi.

Şirketlerin yüzde 38'i "düşmanlığın hakim olduğu siyasal ortamın iş faaliyetlerini olumsuz etkilediğini" ifade ederken, yüzde 80'i "jeopolitik dinamiklerin", "COVID-19 salgınının" ve "tedarik zincirlerindeki kesintilerin" olumsuz etkisinden yakındı.

AB'nin yüksek teknoloji ve bilişim sektörlerinde yabancı yatırımlar üzerindeki kontrolleri ve engelleri artırdığına işaret edilen raporda, "Yüksek teknoloji ve telekom sektörlerinde örülen duvar, Avrupa'da faaliyet gösteren Çin işletmelerinin işini zorlaştırıyor." ifadesine yer verildi.

Tek taraflı yaptırım ve denetimlerin, teknoloji alanındaki "ekonomik bağların koparılmasına" ve "uluslararası standartların dağılmasına" yol açabileceğinin vurgulandığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Avrupa'da bazıları AB'nin 'benzer fikirdeki ülkelerle' yol alması gerektiğini söylüyor. Böyle bir söylem, tedarik ve değer zincirlerinde kopuş riskini artırmaktan başka işe yaramayacaktır. Çinli şirketler, böyle bir riskin gerçekleşmemesini diliyor. Maliyetleri yükseltecek ve verimliği düşürecek bu türden adımlardan kaçınılacağını umut ediyor."

AB, son dönemde stratejik önemdeki yüksek teknoloji ve bilişim sektörlerinde Çin'in artan etkisine karşı yabancı yatırımların denetlenmesine ve bağımlılık ilişkisinin azaltılmasına yönelik tedbirlere yönelmişti.