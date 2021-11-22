Avrupa'dan Belarus açıklaması: Görüşüyoruz

Stano, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında bir gazetecinin Lukaşenko'nun "AB'ye ulaşmaya çalıştığı ancak muhatap bulamadığı" şeklindeki açıklamalarıyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Lukaşenko'nun söyledikleriyle ilgili genellikle yorum yapmıyoruz çünkü çoğunun gerçeklerle hiçbir ilgisi olmuyor." diyen Stano, sınırdaki krizin çözülmesi için Belarus ve AB arasında teknik görüşmeler yapıldığını söyledi.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinin Belarus Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle sık sık iletişimde olduğunu belirterek, "Borell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile geçen hafta 2 telefon görüşmesi yaptı. Aynı zamanda daha düşük seviyede muhataplar arası görüşmeler sürüyor." dedi.

AB açısından iletişimin kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade eden Stano, "AB ve Belarus arasındaki son görüşme geçen cuma gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışması son haftalarda AB ile Belarus arasında krize neden olmuştu.

AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.

AB ile Belarus arasındaki gerginlik Ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından artmıştı.

Hile karıştırıldığı gerekçesiyle Belarus'taki seçimin sonucunu tanımadığını açıklayan AB, muhalefete baskı yapıldığını belirterek bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.

AB ülkeleri ayrıca 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle Belarus hava yolu şirketlerine AB hava sahasını kapatmıştı.

AB 15 Kasım'da ise Belarus'a yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı almıştı. Buna göre, Belarus'a komşu AB ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya bunlara katkı sağlayan kişi ve kuruluşlar da yaptırım listesine alınabilecek.