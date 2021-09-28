Avrupa'dan Suudi Arabistan'a "övgü"

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, AB ve Suudi Arabistan dün ilk İnsan Hakları Diyaloğu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Eamon Gilmore ile Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avad Salih el-Avad'ın başkanlık ettiği, üye ülkelerden temsilcilerin gözlemci olarak yer aldığı toplantıda pek çok konunun detaylı şekilde ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, AB'nin Suudi Arabistan'da özellikle sosyoekonomik alanda yapılan reformları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da kadın hakları konusunda önemli adımlar atıldığı vurgulanan açıklamada, "AB, Suudi yetkilileri, kadınların tüm insan haklarından tam olarak faydalanmasının sağlanması hususunda teşvik etti." ifadesi kullanıldı.

AB'nin planlanan yargı reformları hakkında bilgi aldığı aktarılan açıklamada, AB'nin toplantıda ifade, din ve inanç ile toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü içeren medeni ve siyasi hakların yanı sıra idam cezası konusundaki endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Tarafların gelecek toplantıyı 2022'de Suudi Arabistan'da yapmaya karar verdiği kaydedildi.

AA