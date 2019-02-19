Avrupa DEAŞ'lı yabancı savaşçıları geri almalı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, attığı bir tweet ile Avrupa'yı, DEAŞ terör örgütü üyesi yaklaşık 800 Avrupalı savaşçıyı geri almaya çağırdı.

Trump, DEAŞ savaşçılarını geri almalarını talep ederek Avrupa'yı zora soktu, diyor Hospodářské noviny gazetesi:

“2015 ve 2016'da Fransa ve Belçika'da radikal İslamcılar adına kanlı saldırılar düzenlendi. Bu yüzden bu türden insanların geri dönmesi karşısında duyulan korku, son derece haklı. Böyle bir geri dönüş büyük bir güvenlik tehdidi olacaktır. Radikal bir İslamcıyla muharebe meydanında karşılaşmakla, işleyen bir hukuk sistemine sahip bir devletin mahkemesinde karşılaşmak farklı şeyler. ... Kuşkusuz Beyaz Saray da bu sorunların farkında. Donald Trump bu hamleyle, müzakerelerde güçsüz Avrupa karşısında, 'savunmanızın maliyetini biz üstleniyorsak sizin de bir sorumluluğunuz olmalı' düsturu doğrultusunda elini güçlendirmek istiyor olsa gerek.”

İsveç'e geri getirilen DEAŞ savaşçılarının birçoğunun cezasız kalma ihtimali Expressen gazetesini korkutuyor:

“Norveç bu konuda çok daha öngörülü davrandı. Nitekim Norveç'te terör örgütü üyeliğini ve işbirliğini yasaklayan bir yasa var. İsveç'te ise bu tür yasal hükümler yok. ... Terör yaşanan bölgelere seyahat yasağı ancak 2016'da getirildi, ki bu da DEAŞ egemenliğindeki topraklarından geri dönen çoğu insanın, bu yasak uyarınca bile cezalandırılamayacağı anlamına geliyor. İsveç'e dönecek DEAŞ savaşçılarının ceza almayacak olması rahatsız edici. Bu durum sadece Suriye ve Irak'taki kurbanlarla alay edilmesi anlamına gelmiyor, bu insanlar aynı zamanda İsveç için büyük bir güvenlik riski de teşkil ediyor. ... Bu durumda Trump'a verilecek tek bir cevap var: Hayır.”

Bild gazetesi Trump'ın çağrısını yerinde bulmuş:

“Almanya sınırları için radikalleştikten sonra cihada giden ve sonunda Suriye'de esir düşen Alman vatandaşları, Almanya'nın sorunudur. Federal Almanya hükümeti Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen savaşta sorumluluk almaktan kaçtı ve bu işi ABD'ye ve Kürt milislere havale etti. Şimdi onlardan bizim adımıza bir de gardiyanlık yapmalarını mı bekliyoruz? Federal Almanya hükümetinin acilen yapması gereken, bu tehlikeli teröristleri serbest kalmadan önce koordineli biçimde geri getirmek ve adli kovuşturma başlatmaktır. Ne de olsa biz Almanlar da diğer ülkelerin bizim sınırlarımız içinde yaşayan faillerini geri almasını istemiyor muyuz?”

The Guardian, DEAŞ'a katılan İngiliz Şamima Begüm gibi genç insanlara baskı uygulanmaması çağrısı yapıyor:

“İnsani duygudaşlık devletin göstereceği bir tepki olarak kabul edilmese bile, atılacak ilk adımın bu insanları 'köktencilikten kurtarmak' olduğu tartışılmaz. ... Bunun ötesinde, köktencilikle mücadelede, pek çok genç insanın kendini yalnızlaşmış ve kurban olarak hissetmesine ve internette militan arayanlar için daha kolay av haline gelmelerine neden olan yanlış bir strateji uygulandığını da kabul etmek zorundayız. Şu andaki yaklaşım işe yaramıyor. Tehlikede olan gençlere, tek tek, bireysel birer vaka olarak ve insani duygularla yaklaşmak, ilerleme kaydetmek için daha doğru bir yol. Buna Begüm'le başlayabiliriz.”

Kaynak: Ajanslar