Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Ukrayna'ya finansman paketi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), toplam 2 milyar euroluk bir “finansal direnç paketinin” Ukrayna’da yaşanan gelişmelerden etkilenen halkın ve şirketlerin hızlı ve sorunsuz şekilde kullanımına hazır olduğunu duyurdu.

Bankanın yöneticilerinin bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Ukrayna’ya verilecek ilk mali yardım desteğinin detaylarının netleştirildiği, bankanın savaş ortamından etkilenen halkı desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

"Eşi benzeri olmayan bir krizle karşı karşıyayız"

Açıklamada EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, değerlendirmelerine yer verildi.

“Banka, görev ve misyonunu yerine getirerek, yenilenmiş bir kararlılık ve sakin bir profesyonellikle adım atacaktır. Önümüzdeki zaman oldukça belirsiz. EBRD esnek, akıcı ve çevik kalarak işin teslimine odaklanmalıdır.

Eşi benzeri olmayan bir krizle karşı karşıyayız, ancak tarihimiz boyunca zorlukların üstesinden gelen bir banka olduk. Ukrayna halkı bizim tam desteğimize sahip.”