Avrupa kışa hazır değil

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halihazırda enerji darboğazıyla boğuşan Avrupa’da krizin daha da derinleşmesine yol açmıştı. Bu süreçte açıklanan ambargo kararları ve Rusya’nın enerji kozundan geri adım atmaması Avrupa’yı çıkmaza sürükledi. Rusya bağımlılığından kurtulmak için çabalayan Avrupa ülkeleri, enerji seferberliği ilan etse de Rusya’dan doğal gaz sevkiyatının düşmesi ve ambargo kararlarının etkisiyle, Avrupa'da krizin kış mevsiminde derinleşmesi bekleniyor. Rusya’dan aldığı gazı telafi edebilecek bir alternatif bulamayan Avrupa ülkelerinin, tüketimin yoğun olduğu kış mevsiminde çok daha zor günler geçirebileceği konuşuluyor. Yaşanan problemler ise AB ülkelerindeki tüketicileri şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

RUSYA’NIN GAZ KOZU AVRUPA’NIN KORKUSU

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022 itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Böylece, AB'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı bir yılda yüzde 70 azaldı. Avrupa’nın üretim üssü ve en büyük ekonomisi olan Almanya’nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2,5 ay karşılayabileceğini duyurdu.

ALMANYA TÜKETİCİNİN FATURASINI KABARTTI

Avrupa ülkeleri arasında gaz kesintisine karşı en savunmasız ülke Almanya olarak görülüyor. Savaş öncesi dönemde gaz konusunda Rusya'ya bağımlı olan ülke savaş sonrası bile gaz ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyordu. Şimdi elindeki kısıtlı enerji ile kışı geçirmek zorunda kalan Almanya, yükselen fiyatlar sonrası gaz tedarik firmalarına destek olmak amacıyla 1 Ekim’den itibaren tüm tüketicilere ek vergi uygulamaya hazırlanıyor. Ekonomi Bakanlığı yaptığı son açıklamada, geçici ek verginin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ve 1 Nisan 2024'te sona ermesinin planlandığını duyurdu. Ek vergi tarifesinin, faturaları hane başına yaklaşık 500 avro artırması bekleniyor.