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Avrupa Merkez Bankası Başkanına koronavirüs bulaştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Avrupa 07.04.2022, 13:52
Avrupa Merkez Bankası Başkanına koronavirüs bulaştı

Lagarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Lagarde, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve iyileşene kadar Frankfurt'taki evinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Lagarde, hastalığının ECB operasyonları üzerinde bir etkisi olmayacağını da vurguladı.

#Christine Lagarde #koronavirüs
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