Avrupa Merkez Bankası Başkanına koronavirüs bulaştı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Avrupa 07.04.2022, 13:52
Lagarde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Lagarde, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve iyileşene kadar Frankfurt'taki evinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Lagarde, hastalığının ECB operasyonları üzerinde bir etkisi olmayacağını da vurguladı.
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