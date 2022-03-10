Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ekonomistlerin beklentisi yönünde yüzde 0 seviyesinde faizler sabit tutulurken, metinde varlık alım programının daha hızlı küçültüleceği duyuruldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faizleri sabit tutma kararı aldı.

AMB ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini - yüzde 0,50’de tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

AMB Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından teşviklerini daha önce açıklanandan erken sonlandırma kararı aldı.

AMB Varlık Alım Programı’nın büyüklüğünü (APP) Nisan ayında 40, Mayıs ayında 30, Haziran ayında 20 milyar euroya düşürme kararı aldı. Banka, yetkililerin programı üçüncü çeyrek itibariyla tamamen sonlandırma kararı alabileceğini bildirdi.Yönetim konseyi ayrıca faiz oranlarının mevcut seviyelerin altına inebileceği yönündeki ifadeyi karar metninden çıkardı. Faiz artırımlarının varlık alım programının tamamlanmasından kısa süre sonra başlayacağı ifadesinde de “kısa süre sonra” yerine “bir süre sonra” denildi. AMB bu sürecin kademeli olacağını vurguladı.