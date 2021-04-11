'Avrupa'nın dünyadaki gücünü boşa harcıyorlar'

Flamanca yayın yapan gazetenin protokol olayıyla ilgili haberinde, AB kurumlarının başındaki iki liderin "Avrupa'nın dünyadaki gücünü boşa harcadığı" yorumu yapıldı. Olayın Avrupalı kadınların tepkisini çektiği belirtilen haberde, Michel'in sorumluluğun bir bölümünü Türk protokolüne attığı ifade edildi.

Michel'in protokol görevlilerinin kendi liderlerini sıralamada daha önde gördüğü ancak benzer toplantılarda önceki Konsey ve Komisyon başkanları arasında ayrım yapılmadığı kaydedildi.

Haberde, ikili arasında daha önce de "çocukça çekişmeler" yaşandığı ifade edilerek, bunlardan birinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılacak videokonferans toplantısına kimin öncülük edeceği konusunda yaşandığı aktarıldı. Bu olayın ardından Michel'in özel kalem müdürlüğünü yapan François Roux'nun görevden alındığı belirtildi.

Michel ve von der Leyen'in "birbirine pas atmayan nispeten tecrübesiz ve hırslı golcüler" gibi davrandığını yazan gazete, iki liderin kendi dar çevrelerine güvendiğini belirtti.

Haberde, ikili arasında büyük bir kişisel kıskançlık bulunduğu yönünde diplomatlar arasında konuşmalar yapıldığı, Michel ve von der Leyen'in ekiplerinin önceki Konsey ve Komisyon başkanlarının ekiplerine göre birbirleriyle daha az konuştuğu aktarıldı.