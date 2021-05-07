Avrupa'nın en büyük mafyasına iki ülkede baskın

Avrupa'nın en büyük mafya organizasyonu olarak kabul edilen 'Ndrangheta'ya yönelik İtalya ve Almanya'da düzenlenen baskınlarda 31 kişi tutuklandı.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Birliği Yargısal İşbirliği Ajansı (Eurojust) tarafından yapılan açıklamada, 'Ndrangheta' ile bağlantılı olduğu düşünülen 65 kişinin evine yapılan baskında 31 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 800'e yakın polisin de görev aldığı belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama

Sosyal medya hesabından baskınlara ait bazı görüntüleri de paylaşan Europol, İtalyan ve Alman yetkililerin, "en az birkaç yıllık süre boyunca" çetenin özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri üzerinde yoğunlaştığını açıkladı.

Örgütün, şifreli EncroChat ve Sky ECC iletişim araçları kullanarak İtalya, Hollanda, Almanya ve İspanya arasında kokain ticaretini organize ettiğinden şüpheleniliyor.

2018'deki polis operasyonlarının devamı niteliğinde

Yetkililer ayrıca, operasyonların Aralık 2018'de İtalya, Almanya, Belçika ve Hollanda'da 84 kişinin tutuklandığı Pollino Operasyonunun devamı niteliğinde olduğunu duyurdu.

Aralık 2019'da talya'nın farklı bölgelerinin yanı sıra Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da yapılan polis operasyonlarında, aralarında politikacı ve iş insanlarının bulunduğu 330 kişi tutuklanmış, 416 kişi hakkında soruşturma açılmıştı.

Ocak 2021'de ise ikinci bir tutuklama dalgasında aralarında polis memurları ve işadamları da dahil olmak üzere düzinelerce şüpheli gözaltına alındı.

İtalyan polisinin en tehlikeli suçlular listesinde 2007 yılından beri aradığı 'Ndrangheta' lideri Francesco Pelle ise geçtiğimiz mart ayında Portekiz'de Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yakalanmıştı.

Kaynak: Euronews