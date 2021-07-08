Avrupa polise güvenmiyor

Avrupa’da yapılan bir araştırma, polise karşı güvensizliği gözler önüne serdi. Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) yeni bir raporuna göre, her on nefret suçundan dokuzu polise bildirilmiyor. Rapor, birçok mağdurun, suçu bildirmenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğünü, ihbar etmeyi çok zor bulduğunu veya polise güvenmediğini vurguluyor. Avrupa genelinde milyonlarca insan ten rengi, dini, etnik kökeni, cinsiyeti veya engeli nedeniyle şiddet ve tacize maruz kalıyor.

ÜLKELER DOĞRU RAPORLAMIYOR

FRA Direktörü Michael O’Flaherty, “AB ülkelerinin herkesin adalete erişimini sağlama görevi var. Ancak çok sayıda nefret suçu mağduru saldırıya uğradığını bildirmiyor ve çok sayıda ülke nefret suçlarını gerektiği gibi kaydetmiyor” şeklinde konuştu. Ankete katılanların yüzde 9’u anketten önceki beş yıl içinde fiziksel şiddet görürken, etnik azınlığa mensup olanlar için şiddete maruz kalma oranı yüzde 22, bir sakatlık ya da sağlık sorunu nedeniyle olağan faaliyetleri ciddi şekilde kısıtlananlar için ise yüzde 17. Öte yandan Almanya ve Fransa gibi etnik farklılıkların yoğun olduğu yerlerde polislerin ırkçı skandallara karışması halkın polislere olan güvenini zayıflatan başlıca etmenlerden.