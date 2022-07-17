Avrupa tarihini değiştiren muharebeden kalma insan ve at kalıntıları bulundu

1815 tarihli Waterloo Muharebesi'nde hayatını kaybeden asker ve atların kalıntıları bulundu.

Arkeologlar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan kazıdaki keşfin "son derece nadir" olduğunu söyledi.

18 Haziran'da yapılan muharebe, 23 yıl boyunca kıtayı kasıp kavuran Napolyon Savaşları'nın sonuncusuydu. Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, Prusya ordusuyla müttefik olan Britanya ordusuna yenilmişti.

Tarihçiler, on binlerce askerin hayatını kaybettiği savaşın Avrupa için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Zira Napolyon'un Avrupa'yı yönetme arzusu büyük bir yenilgi almıştı.

Öte yandan muharebede ölenlerin sayısı çok olsa da şimdiye kadar çok az kalıntı bulundu. Savaş alanındaki kemiklerin toplanıp satıldığını ve öğütülerek çiftliklerde gübre olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Keşifler arasında, Britanya ordusunun komutanı Wellington Dükü Arthus Wellesley'nin bir askerine ait olduğuna inanılan bütün halde iskelet var. İskelet, Wellington'ın sahra hastanesinin olduğu düşünülen bölgenin yakınında bulundu. Askerin cesedinin tedavi sırasında öldükten sonra oraya atıldığı tahmin ediliyor.

Kazıyı yöneten Waterloo Uncovered vakfından Tony Pollard, "20 yıldır savaş alanı arkeoloğuyum ve böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe, BBC, New York Post, Daily Mail