Avrupa ve Asya'nın liderleri ASEM Zirvesi'nde

Avrupa'dan 30, Asya'dan 21 ülkenin liderinin katıldığı Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi başladı.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi binasında iki gün sürecek 12'inci ASEM Zirvesi, 30 Avrupa ülkesinin yanı sıra aralarında Çin, Rusya, Japonya ve Hindistan liderlerinin de bulunduğu 21 Asya ülkesinin liderini bir araya getirdi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in başkanlığında gerçekleşen zirve, açılış töreninin ardından Belçika Kralı Philippe'nin ev sahipliğindeki akşam yemeğiyle devam edecek.

Yarın da düzenlecek oturumların ardından AB ve Singapur arasında müzakereleri 2010 yılında başlayan serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalanacak.

"Avrupa ve Asya: Küresel Zorluklara Karşı, Küresel Ortaklıklar" temasıyla düzenlenen zirvede, liderlerin, ASEM'in kurallara dayalı küresel düzende önemli bir rol oynaması için çok taraflı iş birliğinin önemine vurgu yapması bekleniyor.

Liderler, Avrupa ve Asya arasında siyasi, ekonomik, finansal, sosyal ve kültürel alanlardaki ortaklık ve iş birliğini geliştirmeye odaklanacak.

İki yılda bir düzenlenen zirvede bu yıl liderlerin gündeminde ticaret, yatırım, bağlanırlığın geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişimi, terörizm, siber güvenlik ve düzensiz göç akını gibi konular olacak.

ASEM'i oluşturan ülkeler dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluştururken, dünya ticaretinin de yüzde 55'ini gerçekleştiriyor.

Avrupa ve Asya arasında diyalog ve iş birliğini geliştirmek için 1996'da kurulan ASEM'in bir önceki zirvesi 2016 yılında Moğolistan'da düzenlenmişti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net