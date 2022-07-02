Avrupa'da dinmeyen ırkçılık

Sırp birliklerin zulmünden kaçmak için sığındılar. Tarihin en büyük kıyımında can verdiler. Üstelik kıyıma uğradıkları yer Birleşmiş Milletler güvencesi altında olan bölgeydi.



Büyük bir kısmı çocuk yaşta olan tam 8 bin 372 Müslüman Boşnak.



Dünyanın gözünün önünde, Avrupa'nın göbeğinde katledildi.



Öyle ki bir kısım batılı entelektüeller soykırım tabirini kullanmamak için etnik temizlik tabirini bile kullandılar.

Hollanda Hükümeti Barış Gücü'nde görevli askerlerden özür diledi

Aradan geçen 27 yılda o acı hiç dinmedi.



Srebrenitsa, modern dünyanın en büyük dramlarından biri olarak tarihe kazındı.



Yaşananlardan ders çıkartmayan dünya geçtiğimiz hafta skandal bir özre şahit oldu.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Srebrenitsa'yı korumakla görevli sözde Barış Gücü askerlerinden özür diledi.



Rutte "Bugün Hollanda hükümeti adına o dönem görevli ekibindeki tüm kadın ve erkeklerden özür dilerim." dedi.



Hollandalı askerlerin imkansız bir göreve gönderildiklerini belirtti. Soykırımdan Hollandalı askerlerin değil, sadece Sırpların sorumlu olduğunu öne sürdü. Hollandalı askerlere savunma bakanlığından çok az destek geldiğini ve askerlere yeterince sahip çıkılmadığını söyledi.



Törende ayrıca Hollandalı askerlere şeref ödülü de verildi.



Avrupa'nın değişmeyen tavrı

Bu tavır yalnızca Hollanda ile sınırlı değil.



Irkçılık, göçmen düşmanlığı ve İslamofobi tarih boyunca Kıta Avrupasında hep normal karşılandı.



Avrupa siyasetindeki aşırı sağ ve desteklediği ırkçılık yeniden yükselişe geçti.



Fransa seçimlerinde aday olan Marine Le Pen, göçmen karşıtı tavrı ve "başörtüsünü yasaklama" vaadine rağmen oy oranlarını artırdı.



Le Pen cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamasa da fikirleri Fransa parlamentosunda çoğunluğu ele geçirdi.



Almanya'nın ırkçılık sınavı

Kıta Avrupa'sının bir diğer üyesi Almanya'da da durum farklı değil.



Alman Alternatif Partisi lideri Alexander Gauland da İslamofobik ve ırkçı söylemleriyle tanınıyor.



Öyle ki Gauland Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanmasını istiyor.



Göçmenlere ve müslümanlara yönelik saldırılar Alman kamuoyunu sık sık meşgul etse de ırkçılık ve aşırı sağ ile mücadele için adımlar da atılıyor.



Mart ayında Berlin yönetimi 10 maddelik aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele eylem planı açıkladı.



Eylem planının başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ise uzun vadede belli olacak.



Yunanistan'ın insanlık dışı tavrı

Batan botlar… Ege'nin derin ve soğuk sularında hayatta kalmaya çalışan çocuklar…



Avrupa'ya giden duraklardan biri olan Yunanistan'da da durum iç açıcı değil.



Atina yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik sert tavrı sık sık gündeme geliyor.



Yunan polisi, bot batırmaktan da göçmenlere ateş açmaktan da çekinmiyor.



Afrikalı göçmenlere yapılanlar kamuoyunda çok konuşuldu

Dünya kamuoyunun çokça konuştuğu bu görüntü de geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Fas sınırında çekildi.



Copla itilen… Şiddet uygulanan…



Sahra altı Afrika'dan yola çıkan göçmenler.



Tek istekleri ise Avrupa'ya ulaşabilmekti, fakat gerçekleşmedi.



İspanya-Fas sınırında polisin insanlık dışı bu muamelesinde hayatını kaybeden göçmen sayısı belirsiz.



Saldırıların arkasında ülkelerin politikaları yer alıyor



Kıta Avrupası bugüne dek birçok katliama da şahit oldu.



Bu katliamların hiçbiri tesadüf değil.



Sivil halka yönelik olan bu saldırıların arkasında ülkelerin ırkçı ve İslamofobik politikaları yer alıyor.