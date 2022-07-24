Avrupa'da sıcak hava dalgası ekonomiyi de olumsuz etkiliyor

Avrupa ekonomisi bir kez daha baskı altında. Koronavirüs salgını ile Rusya - Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik baskıyı atlatamayan Avrupa şimdi de normalin üzerinde seyreden sıcakdan bunalmış durumda.



Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Birliğin zaten sallantıda olan ekonomisini daha da tehdit altına sokuyor.

Örneğin, kömür, tahıl ve kimyasalların taşınmasında büyük önem taşıyan Almanya'nın Ren Nehri'nde su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Bu da nakliye gemilerinin rotalarını olumsuz etkiliyor, tedarik zincirini sekteye uğruyor.

Fransa'da su kaynaklarındaki ısının normalin üzerinde seyretmesi, enerji santrallerinde kullanılan soğutma sistemlerinin çalışmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle de Avrupa'da hidroelektrik üretimi de darbe alabilir.

İtalya'da da kuraklık başka bir yönüyle etkili. Son 70 yılın en şiddetli kuraklığını yaşayan ülkede, tarım için büyük önem taşıyan Po Nehri'ndeki su seviyesi rekor derecede düştü.

Nehirler kuruyunca, onların yataklarını deniz suyu doldurdu. Zaten, kuraklık nedeniyle sulamada sıkıntı yaşayan çiftçiler bir de tuzlu su riski ile karşı karşıya.. İtalya'nın yıllık mahsulünün üçte biri durumdan olumsuz etkilendi.

Avrupa, koronavirüs salgını ile Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı artan gıda ve yakıt fiyatları ile baş etmekte halihazırda zorlanırken, buna bir de iklimle ilgili sorunların eklenmesi, enflasyon ve resesyonu tetikleyebilir.

Euro kullanan 19 ülke için enflasyon, geçen ay tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 8, 6'ya yükseldi.

Bütün gelişmeler alt alta konduğunda, ekonomistlere göre, Euro bölgesi ekonomisinin Temmuz ve Eylül ayları arasında daralma yaşaması muhtemel.