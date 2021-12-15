Avrupa'da yasa dışı su kullanımına ceza geliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, ceza hukukunun çevreyi korumasını sağlayan yeni düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde çevreyi korumak için etkili yeni tedbirler alınacak.

Yeni çevre suçları tanımlanacak

Çevreye yönelik bazı yeni suçlar tanımlanacak. Çevresel suçların ceza hukukundaki mevcut tanımları netleştirilecek.

Yasa dışı kereste ticareti, gemi geri dönüşümü veya su kullanımı gibi çeşitli yeni AB çevre suçları belirlenecek. Bu suçlara karşı AB ülkelerinde uygulanacak asgari cezalar tespit edilecek.

Ağır cezalar getirilecek

Çevreyle ilgili bir suçun herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olması halinde üye ülkeler, sorumlulara en az 10 yıl hapis cezası uygulayacak.

Bazı çevre suçlarına karşı doğanın restorasyonu, kamu finansmanına ve ihalelerine erişim yasağı ile idari izinlerin iptali gibi yeni cezalar getirilecek.

Ayrıca, ülkeler arasında iş birliği artırılarak sınır ötesi çevre suçlarının soruşturulması ve takibi daha etkili hale getirilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.