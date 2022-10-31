Avrupalı liderlerden Lula da Silva'ya tebrik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gıda güvenliğinden ticarete ve iklim değişikliğine, acil küresel sorunları ele almak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya kurumlarının ve demokrasisinin gücünü bir kez daha gösterdiğini belirterek "AB ve Brezilya, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıya dayalı, uzun süredir devam eden bir stratejik ortaklığa sahiptir. Brezilya ile ticaret, çevre, iklim değişikliği ve dijital gündem dahil olmak üzere tüm karşılıklı çıkar alanlarında vatandaşlarımızın yararına olan ilişkimizi derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yazılı açıklamasında, "Brezilya Devlet Başkanı olarak seçilmeniz dolayısıyla yurttaşlarım adına da en içten tebriklerimi iletiyorum. Brezilya, Almanya için önemli bir stratejik ortak ve çağımızın küresel zorluklarının üstesinden gelmede kilit bir oyuncu. Önümüzde duran zorluklar için size çok güven, güç ve başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Ülkesi ile Brezilya arasında yakın ilişkilere dayalı iyi iş birliğini sürdürmeyi beklediğini ifade eden Steinmeier, en kısa zamanda yapılacak görüşmelerle Almanya-Brezilya ilişkilerine yeni ivme kazandırmayı istediğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özellikle ticaret ve iklimin korunması konularında Brezilya ile yakın ve güvene dayalı iş birliği için mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lula da Silva’yı etiketleyerek “Brezilya tarihinde yeni bir sayfa açan seçiminiz için tebrikler sevgili Lula. Birlikte birçok ortak sorunu aşmak ve iki ülke arasındaki dostluk bağını yenilemek için güçlerimizi birleştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Brezilya halkının, oyuyla demokrasinin gücünü bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Brezilya’da düzenlenen ikinci tur başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik etti. Sunak, "Küresel ekonomiyi büyütmekten, gezegenin doğal kaynaklarını korumaya ve demokratik değerleri desteklemeye kadar İngiltere ve Brezilya için önemli olan konularda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Lula, Brezilya'nın umut ve ilericiliğe karar verdiği seçimlerdeki zaferin için tebrikler. İklim değişikliğine karşı ve sosyal adalet ile eşitlik için birlikte çalışacağız. Başarıların Brezilya halkının olacak. Tebrikler Lula." ifadelerini kullandı.

Diğer bir sosyalist lider Portekiz Başbakanı Antonio Costa da "Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula'yı samimi duygularımla kutlama fırsatını buldum. Önümüzdeki yıllarda Portekiz ve Brezilya lehine, aynı zamanda büyük küresel davalar etrafında büyük bir heyecanla birlikte yapacağımız çalışmaları sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımını yaptı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Lula’yı seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek başarılar diledi. Rutte, "Güçlü olan Hollanda-Brezilya ilişkilerini derinleştirmeyi ve küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Lula da Silva’ya yeni görevinde başarılar dileyerek "Karşı karşıya kaldığımız, özellikle iklim değişikliği, gıda güvenliği ve ticaret gibi küresel sorunların ele alınmasında Brezilya önemli bir role sahip." ifadelerini kaydetti.