Avrupalı Müslümanlar Forumu, Uygur Türkleri için toplandı

Avrupalı Müslümanlar Forumu Başkanı Abdülvahid Niyazov, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Avrupalı Müslümanlar Forumunun (European Muslim Forum - EMF) 4’üncü Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere Kopenhag’da toplandı.
Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Dünya Uygur Kurultayı Din İşleri Müdürü Turguncan Alavuddin, Rusya Parlamentosu Üyesi Gadzhimurad Omarov ve bazı ülkelerin büyükelçiliklerinden görevliler katıldı.
Toplantıda konuşan Avrupalı Müslümanlar Forumu Başkanı Abdülvahid Niyazov, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Niyazov, Çin’in Kopenhag Büyükelçiliğini ziyaret edeceklerini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yönelik politikaların kabul edilemez olduğunu ileteceklerini bildirdi.
Dünya Uygur Kurultayı Din İşleri Müdürü Turguncan Alavuddin ise Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, Uygur Türklerinin yaşadığı acı ve baskıları anlattı.
Forum temsilcilerinin Danimarka’daki diğer dini temsilcilerle de konu hakkında görüşecekleri açıklandı.
Kaynak: AA