Avrupalı Türkler Afrika'da kuyu açtı

"Bir Damla Hayat" projesi kapsamında DİTİB'e bağlı Dortmund Merkez Camisi, Lüdenscheid Sultan Ahmet Camisi ve Werdohl Eyüp Sultan Camisi öncülüğünde Afrika'da açılan iki yeni su kuyusu ile o bölgelerde yaşayan binlerce kişi temiz içme suyuna kavuştu.

Diyanet Vakfı Avrupa Koordinatörü Selman Aktaş tarafından açılışı yapılan kuyular bölge halkının yanı sıra devlet okulu ve sağlık kuruluşlarının da su ihtiyacını karşılayacak.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, Nijer'de açılan su kuyularının yaklaşık 10 bin kişinin temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacağını, aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Alptekin, "DİTİB olarak misyonumuz gereği, insani yardımlarda dil, din, ırk ve coğrafya farkı gözetmeden nerede bir mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa ona yetişip, şefkat ve merhamet eli uzatacağız. Önümüzdeki aylarda bölgemizden 26 derneğimizin ve cemaatimizin katkılarıyla Moritanya'da 20 kuyu açacağız. Tek amacımız insanlığa hizmet etmek ve umut olmaktır." dedi.

Madja ve Alareni köylerinde elektrik olmadığı için kuyular güneş panelleriyle çalışıyor.

Yaklaşık 120 metre derinliğinde açılan, 10-15 ton kapasiteli ve 8 musluklu olarak inşa edilen su kuyuları bölgenin ortalama 20 ila 30 yıl temiz içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca hayvanların su ihtiyacı karşılamak amacıyla su kuyularına yakın mesafede suluklar inşa edildi.

Kaynak: AA