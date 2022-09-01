Avrupalılar kitlesel yoksullukla karşı karşıya

Profesör Damien Ernst, AB hanelerinin enerji faturalarında çok daga yüksek rakamlarla karşılaşacağını söylüyor.

Enerji piyasasında oluşacak fırtınanın haneler ve işletmeler üzerinde büyük bir ekonomik etkisi olması bekleniyor.

Altaltico'da yayınlanan yazısında Ernst, Belçika'da hanelerin elektrik ve ısıtma için yılda ortalama 10 bin euro ödeyeceklerini öne sürdü.

Enerji krizi, 2008 mali krizinden ve 1970'lerin petrol şoklarından çok daha kötü olacak, dedi ve ekledi:

"Bunun, özellikle satın alma gücü için ekonomik sonuçları olacak ve mali kısıtlamalara yol açacak"

Ernst , enerji fiyatlarındaki böyle bir sıçrama ile enflasyonu kontrol etmek imkansız olacak diye uyardı.

Avrupa'da elektrik fiyatları rekor seviyelere ulaşmaya devam ederek bölgedeki enerji krizini yoğunlaştırdı ve havalar soğumaya başladıkça elektriğe ve ısınmaya erişim konusunda korkuları körüklemeye devam ediyor.