Avrupa’nın Amazon’u petrol tehdidi altında

Arnavutluk 'un devlet şirketi Albpetrol' ün kuyularından çıkan petrol atıklarının Vjosa Nehri'ne dökülmesi, aktivistlerin tepkisini çekti. Tiran'ın 160 kilometre güneyindeki Gorisht köyü yakınlarından gerçekleşen sızıntı Vjosa Nehri'nde akarsu çamuru oluşturdu.

Aktivist Lavdosh Ferruni yaptığı açıklamada petrol atıklarının oluşturduğu kirliliğin kalıcı olduğunu belirtirken, atıkların nehrin flora ve faunasına zarar verdiğini söyledi. Ayrıca kirliliğin içme suyunu bile etkilemiş olabileceğini dile getirdi.

Avrupa’nın Amazon’u olarak bilinen Vjosa Nehri, güzel doğası ve birçok hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Yunanistan'daki Pindus Dağları'ndan Arnavutluk'taki Adriyatik Denizi'ne akıyor.

Nisan 2017'de, dört farklı Avrupa ülkesinden 30 kadar bilim insanı Vjosa vadisinde bir hafta yaptıkları araştırmada, biyo çeşitliliği incelemiş 41 tür dahil olmak üzere 300 farklı yeni canlı türünü kayıtlara geçmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 16:12