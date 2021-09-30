Avrupa'nın en yüksek dağı kısaldı

Fransa'da jeoloji uzmanları, Batı Avrupa'nın en yüksek dağı Mont Blanc'ın yüksekliğinin neredeyse bir metre azaldığını açıkladı.

Fransız Alpleri'nin merkezinde bulunan dağa eylül ortasında bir keşif gezisi düzenleyen uzmanlar, dağın 4 bin 807 metre 81 santimetre yükseklikte olduğunu, 2017'de ise zirvenin 4 bin 808 metre 72 santimetrede bulunduğunu belirtti.

Uzmanlar düzenlenen basın toplantısında, "Bu azalışı açıklamak, tüm teorileri ortaya koyarak klimatologlara, buzul bilimcilere ve diğer bilim insanlarına düşüyor" dedi.

"Mont Blanc her sene 13 santimetre kısalıyor"

Dünya çapında yaşanan iklim değişikliğinden dolayı buzulların erimesi konusunda sorun büyürken, Mont Blanc'ın resmi yüksekliği on yıldan fazla bir süredir düşüş gösteriyor.

Örneğin 2007'deki ölçümde dağ 4 bin 810 metre 90 santimetre yükseliğe sahipti. Coğrafya uzmanları ise dağın 2001'den bu yana yılda ortalama 13 santimetre yükseklik kaybettiğini söyledi.

Uzmanlar, buzulların kalınlığında her yıl değişiklik yaşandığını bununla birlikte zirvenin kayalık kısmının 4 bin 792 metrede olduğunu ifade ediyor.

Ölçümler her iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte 2019'da alınan verilerin "olağanüstü derecede düşük" olması (4 bin 806 metre 3 santimetre), tutarlı bir bilimsel açıklama yapılabilmesi için bilim insanlarını 2021 ölçümlerini beklemeye itti.

Bu seneki ölçümlerin uygun hava koşullarında gerçekleştirilmiş olması, yükseklik sonucunun güvenilirliğini kuvvetlendiren bir faktör olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Euronews