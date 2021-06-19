Avrupa'nın ilk imam hatip okulunda mezuniyet heyecanı

Belçika'da faaliyet gösteren Avrupa'nın ilk imam hatip lisesi, 6. dönem mezunlarını verdi.

Belçika'nın Mons kentindeki İbn-i Sina Enstitüsü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. İstiklal Marşı ve Belçika ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende bu yıl mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törene, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Neslihan Karataş Durmuş ile Belçika Maarif Vakfı, Belçika İslam Federasyonu ve Milli Görüş teşkilatı yetkilileri katıldı.

Belçika İbn-i Sina Enstitüsü Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Kükner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda Türkiye'deki eğitim programının uygulandığını, eğitim dilinin de Türkçe olduğunu söyledi.

Okuldan mezun olan öğrencilerin Yabancı Öğrenci Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alabildiğini ifade eden Kükner, "Burada, Avrupa'da kalıp okumak isteyenler de Avrupa'da kalarak yine üniversitelere devam edebiliyor." dedi.

Mezunların çoğunun eğitimlerine Türkiye'de devam ettiğini belirten Kükner, okulu tanıtmak ve daha fazla öğrenciye eğitim vermek istediklerini dile getirdi.

Bu yılki mezunlardan Merve Kaya, Almanya'da psikoloji eğitimi almak istediğini ifade ederek, "Gerçek anlamda ilim tahsil etmek için İbn-i Sina'yı seçtim. Burası çok samimi bir ortam. Okulda aile gibiyiz." diye konuştu.

Sena Çolak da okulundan memnun olduğunu belirterek, "Başörtümle düzgün bir şekilde okuyabilmek için buraya gelmek güzel bir tercih. Arkadaşlar, hocalar, aldığımız ilimle çok güzel şeyler öğreniyoruz." dedi. Çolak, Türkiye'de ilahiyat eğitimine devam etmek istediğini söyledi.

Senagül Alpay da "Burayı şartlarından dolayı seçtim. Başörtümle çok kolay bir şekilde okuyabileceğim için, bana çok büyük seçenekler sunduğu için seçtim. Bundan sonra da psikoloji okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şeyma Tayan da başörtüsüyle eğitim almada yaşanan sorun nedeniyle bu okulu tercih ettiğini, zamanla verilen eğitim sayesinde kendisini oldukça geliştirebildiğini ifade etti. Tayan, Türkiye'de tıp eğitimi almak istediğini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinden öğrenciler kabul ediliyor

Avrupa'daki Milli Görüş teşkilatının destek ve katkılarıyla 1989'da alınan bir okul binası, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin incelemeleri ve onayının ardından 2012'de Belçika İbn-i Sina Enstitüsü Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürülmüştü.

Yatılı kız imam hatip okulunda 100'den fazla öğrenci eğitim görüyor. Almanya, Avusturya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilere Türkiye'deki imam hatip liseleriyle aynı eğitim veriliyor.

Öğrenciler burada Kur'an-ı Kerim, Arapça, temel dini bilgiler, siyer, fıkıh, tefsir, karşılaştırmalı dinler tarihi, hadis, akait ve kelam, hitabet ve mesleki uygulama, İslam kültür ve medeniyetinin yanı sıra dil ve anlatım, edebiyat, matematik, geometri, fizik, kimya, tarih, coğrafya ve sağlık dersleri alıyor.