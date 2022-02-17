"Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) dün yaptığı açıklamayla Avustralyalı yetkililere seslenerek göçmen alıkoyma merkezlerinde sığınmacıları, mültecileri ve düzensiz göçmenleri süresiz olarak alıkoymayı sona erdirmelerini istedi.

Mülteci merkezinde halihazırda 32 kişinin "süresiz" alıkoyulduğunu belirten HRW, ülkede ortalama alıkoyma süresinin 689 gün olduğunu duyurdu.



10 yıldan fazla gözetimde kalanlar var

İlgili açıklamada, “Şu anda, kişilerin Avustralya göçmenlik alıkoyma ortalama süresi 689 gündür; şimdiye kadar kaydedilen en yüksek süredir. Bu, ABD'deki 55 günlük ve Kanada'daki 14 günlük ortalamalarla karşılaştırıldı. Avustralya makamları ayrıca 117 kişiyi 5 yıl veya daha fazla süreyle alıkoydu ve 8 kişiyi 10 yıldan fazla alıkoydu.” ifadeleri kullanıldı.

Dışarıya sınırlı erişim

Avustralya İçişleri Bakanlığı, Eylül 2021 tarihinde yayımladığı raporunda 1459 kişinin Avustralya'daki göçmenlik alıkoyma merkezlerinde olduğunu açıkladı.

Bu kişiler arasında, tıbbi tedavi için Nauru veya Papua Yeni Gine'den Avustralya'ya nakledilen 70'den fazla mülteci ve sığınmacı bulunuyor.

HRW açıklamasında, “Birçoğu Avustralya'daki otel odalarında uzun süre alıkonuldu, hareket özgürlüğü çok kısıtlandı ve Güneş ışığına, egzersiz alanına ve temiz havaya sınırlı erişim sağladı.” denildi.