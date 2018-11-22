Avusturya Başbakanı yine müslümanları hedef aldı

Avrupa'da yükselişini hızla sürdüren ırkçı politikaların önde gelen ülkelerinden Avusturya, Müslümanlara yönelik skandal açıklamaların adresi oldu.

Başkent Viyana'da düzenlenen antisemitizm ve Siyonizim karşıtlığı ile mücadele konferansında konuşan Başbakan Sebastian Kurz yine Müslümanları hedef aldı.

"Ülkenizde bulunan göçmenlerin sadece bir kısmını entegre edebilirsiniz. Ben şunu düşünüyorum; bu kontrol edilemez göç akışı, ülke için her zaman büyük problem olur" diyen Kurz, özellikle Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin, İsrail'e ve antisemitik düşünce karşıtlarına sıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

Konferans öncesi, Başkent Viyana'daki Devlet Operası önünde toplanan aktivistler ise Kurz'u protesto etti.

Protestoda, "Filistin topraklarında İsrail işgali durdurulsun" ve "Filistin yok ediliyor" pankartları açıldı.

Konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katılacağı duyurulmuş ancak İsrail'de yaşanan hükümet krizi nedeniyle Netanyahu ziyaretini iptal etmişti.

Kaynak: Trt Haber