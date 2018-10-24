Avusturya bazı sınır kapılarını motorlu araçlara kapattı

Avusturya düzensiz göçle mücadele kapsamında Macaristan sınırındaki 36 sınır geçiş noktasını araç trafiğine kapattı.

Devlet televizyonu ORF’nin haberinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında 60 sınır geçiş noktasından 36’sının araç trafiğine kapatıldığı, otomobil ve otobüs gibi motorlu taşıtların daha iyi kontrollerin yapıldığı büyük sınır kapılarına sevk edildiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Helmut Greiner, söz konusu geçiş noktalarından yayaların yanı sıra at ve bisikletle geçilebileceğini söyledi.

Motorlu taşıtların daha büyük geçiş kapılarına yönlendirildiğini belirten Greiner, uygulamanın düzensiz göçle mücadele kapsamında hayata geçirildiğini anlattı.

Greiner, düzenlemeye uymayanların 2 bin 180 avroya kadar para cezasına çarptırılacağını söyledi.

Geçiş noktalarına bilgilendirici levhaların yerleştirildiğini aktaran Greiner, uyarı levhalarının trafik kurallarıyla ilişkili olmadığını, tamamen sınır kontrolleri için yerleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 15:23