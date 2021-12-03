Avusturya'da hükümet çatlağı büyüyor
Avusturya'da, Sebastian Kurz'un siyaseti bıraktığını duyurmasının ardından, şu anki Başbakan Alexander Schallenberg'in de istifa etmeye hazır olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Nehammer'ın yeni Başbakan olacağı tahmin ediliyor.
Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Ekim ayında başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz, 10 yıllık siyasi kariyerine son verdiğini açıkladı.
Viyana'da bir basın toplantısıyla kararını duyuran Kurz, Avusturya Halk Partisi genel başkanlığını bıraktığını, partisinin meclis grup başkanlığından da ayrılacağını söyledi.
Hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Kurz, masum olduğunu tekrarladı.
9 Ekim'de istifa etmek zorunda kalmıştı
Avusturya'da 6 Ekim'de savcılığın, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında, yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma gerekçeleriyle başlattığı soruşturma sonrasında, eski başbakan 9 Ekim'de istifa etmek zorunda kalmıştı.
İçişleri Bakanı'nın yeni başbakan olacağı tahmin ediliyor
Kurz'un siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından mevcut Başbakan Alexander Schallenberg'den de istifa sinyali geldi. Schallenberg, başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu bildirdi.
Ülke basınında yer alan haberlerde, Avusturya Halk Partisi yeni genel başkanının belirlenmesinin ardından kabinede bazı değişikliklerin yaşanacağı belirtiliyor.
İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in ise partinin başına getirilerek, yeni başbakan olacağı tahmin ediliyor.