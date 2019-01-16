Avusturya'da hükümet iltica yasasını ağırlaştırmak istiyor 

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet büyük küçük ayrımı yapmaksızın suça karışmış kişilerin iltica başvurularını reddederek, sınır dışı edilmelerini sağlayacak yeni iltica yasası hazırlığına girdi.

İçişleri Bakanı Herbet Kickl, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin herhangi bir suç işlemeleri halinde sınır dışı edilmelerini sağlayacak yasa tasarısı hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Kickl, Avrupa Birliği (AB) iltica yasasının yalnız büyük suç işlenmesi halinde sınır dışı işlemini öngördüğünü, bu durumun suç işlemeye meyilli kişilere olanak sunduğunu ileri sürdü.

Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere AB üyesi ülkelerle iş birliği içinde hareket ederek birlik düzeyinde bir yasa hayata geçirmek istediklerini ifade eden Kickl, ancak üye ülkelerden gerekli desteği görmemeleri durumunda ulusal bazda ağırlaştırılmış iltica yasası oluşturacaklarını dile getirdi.

Hırsızlık gibi küçük suçların da sınır dışı işlemine gerekçe gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kickl, "Ele alacağımız suç eşiği ne kadar düşük olursa o kadar iyidir." ifadesini kullandı.

Kickl, bu kapsamda Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gelen mültecilerin de geldikleri ülkeye iade edilebileceğini belirterek, "Suriye'de iç savaşın etkilemediği bölgeler de var." diye konuştu.

Başbakan Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Kickl'in iltica yasasına ilişkin açıklamalarını destekleyerek, iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin suç işlemeleri durumunda sınır dışı edilmeleri için bütün yasal imkanların araştırılacağını kaydetti.

Kaynak: AA